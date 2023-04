Dankzij nieuw onderzoek in Terneuzen weet Yvonne nu dat ze hartklachten heeft: ‘Eindelijk duidelijkheid’

Achteraf gezien had Yvonne de Groene uit Terneuzen al veel langer klachten. Ze is al jaren gek op wandelen, maar merkte dat ze steeds sneller moe was. ,,Op een gegeven moment was ik na anderhalve kilometer al aan het hijgen. Ik herinner me dat ik een keer een kathedraal beklom tijdens een vakantie, en helemaal uitgeput was. Mijn conditie ging steeds verder achteruit.” In oktober ging het echt mis.