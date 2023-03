‘Dag Jumbo’ in de Terneuzense Serlippensbuurt

De oude supermarkt aan de Lorentzlaan gaat namelijk sinds een paar weken hap voor hap tegen de vlakte. Klanten doen hun boodschappen pal naast de sloopwerkzaamheden, in een tijdelijke winkel. Dat zullen ze zeker tot het einde van dit jaar moeten blijven doen, is de verwachting.

Het pand is het laatste restje van het in 1973 geopende winkelcentrum Serlippens. Lange tijd zaten er tal van winkels, maar gaandeweg nam de supermarkt steeds meer ruimte in. Het oude pand maakt plaats voor een compleet nieuwe supermarkt, waarin ook eetcafé Bodrum een plek krijgt. Dat huist tot de oplevering in een pop-up-onderkomen aan de overkant van het winkelcentrum. Daarnaast komt er nog een tweede verhuurruimte voor een externe partij in het nieuwe winkelgebouw.