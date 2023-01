Conclusie na eerste drie proefexplosies in Middensluis: maximaal toelaatbare trilling gemeten

De eerste drie van vijf proefexplosies in de Middensluis zijn achter de rug. Het eerste plofje was nauwelijks te voelen, de tweede gaf alleen een dof knalletje. Na de derde en zwaarste plof, in de middag, kreeg Nieuwe Sluis al snel een paar meldingen van omwonenden.

Het zijn maar kleine plofjes, maar toch hield een deel van Terneuzen woensdag zijn hart vast. Bijna een jaar nadat het bij opruimen van de Middensluis met explosieven misging, wordt er weer met springstof gewerkt in de overbodig geraakte sluis. De eerste proefexplosie werd rond half elf in de ochtend uitgevoerd. Dat knalletje was nauwelijks te voelen en te horen; passerende vrachtauto’s op de gammele noordbrug over de Middensluis denderen harder. De drie explosies trokken weinig bekijks, hooguit van een onwetende passant die op weg was naar zijn werk bij Dow.

De tweede proefplof werd rond het middaguur uitgevoerd. Ook deze leverde geen problemen op. Rond 15 uur werd de laatste en zwaarste proef uitgevoerd. Die resulteerde wél al snel in een paar meldingen van omwonenden, die een trilling hadden gevoeld. ,,Trillingsmeters aan de Grenulaan hebben bij deze derde plof het maximaal toelaatbare gemeten’’, vertelt woordvoerster Debby van 't Westende van Nieuwe Sluis.

De laatste twee proefschoten zijn donderdag. Van 't Westende: ,, We werken dan dus met dezelfde hoeveelheid als de derde plof van woensdag, maar dan wordt de hoeveelheid anders verdeeld. Waar de springstof nu verdeeld was over drie boorgaten, worden dat er donderdag twee.’’

Wie precies wil weten wanneer er donderdag nog wordt geploft, moet gespitst zijn op een toeterend geluid. Elk plof gaat gepaard met drie signalen: eentje om de weg even af te sluiten, eentje vlak voor de explosie en eentje om de weg weer vrij te geven.

Op 23 maart vorig jaar ging er te veel springstof in een te korte tijd de lucht in om de eerste van twee wanden op te ruimen. Half Terneuzen schudde op zijn grondvesten. Vooral in de vlakbij gelegen binnenstad was er schade, variërend van gebroken glas tot scheuren in de muren. Er vielen geen gewonden, maar de schrik zat er goed in. Bij inwoners, maar ook bij de Nieuwe Sluis.

Het echte werk laat nog maanden op zich wachten

Er volgde langdurig onderzoek. Al die tijd bleef het restant van de Middensluis onaangeroerd. Nu acht aannemerscombinatie Sassevaart de tijd rijp om een volgende stap te nemen. Al zijn dat eigenlijk nog maar heel kleine stapjes; het echte werk om de rest van de sluis te verwijderen zal zeker nog een aantal maanden op zich laten wachten. Daar zijn namelijk de resultaten voor nodig van de vijf proefploffen. Die moeten mede bepalen hoe het restant van de oude sluis het beste kan worden gesloopt.

De springmeester die de vorige plof onder zijn hoede had is door aannemerscombinatie Sassevaart vervangen. Het Spaanse bedrijf Maxam tekent voor de uitvoering van de proefexplosies.

Vandaag en morgen explosies

De proeven vinden ook donderdag plaats tussen 9 en 16 uur. Bij elke proefplof wordt het sluizencomplex door verkeersregelaars een kwartier afgesloten voor verkeer.

