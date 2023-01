Compliment voor hulp aan vluchtelingen: 'Wat ik in de crisisopvang zie, is in- en intriest’

Juridische adviezen

Nadat hij het in- en exportbedrijf dat hij een kwart eeuw had gerund verkocht, stond Van den Ameele voor de keuze: wel of geen baan zoeken. ,,Ik heb diep nagedacht. Ik was tegen de vijftig. Ik besloot iets te doen dat leuk, interessant en nodig was.” Zijn niet afgemaakte rechtenstudie kwam van pas, toen hij een advertentie zag van van het azc dat destijds in Terneuzen was ingericht, in het voormalige Roosevelt Hotel. Sindsdien helpt hij vluchtelingen met juridische adviezen en voorlichting over Nederlandse procedures.