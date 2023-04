Claudia de Breij fietst Ride for the Roses in Zeeuws-Vlaanderen voor haar stichting Mag Ik Dan Bij Jou

De komst van De Breij springt in het oog, omdat ze voor de komende maanden al haar optredens heeft afgezegd. Of ze in Terneuzen meer zal doen dan alleen fietsen laat voorzitter van het Zeeuws-Vlaamse Ride-comité Jack Begijn dan ook in het midden. ,,Ze heeft haar optredens afgezegd, omdat ze overwerkt is. Optreden in Terneuzen zit er daarom niet in, zo geeft haar management aan. Uiteraard hopen wij dat zij in juni zo ver hersteld is dat ze alsnog een paar liedjes zingt’’, zegt Begijn.