Christine Govaert in top 20 BBB-lijst voor Tweede Kamer

met Poll | met video Breuk in Oostbuis Wester­schel­de­tun­nel, nu nog geen overlast voor verkeer

In de Oostbuis van de Westerscheldetunnel is betonschade in de tunnelringen aangetroffen. Voor het verkeer heeft dit nog geen gevolgen, maar de schade zal wel gerepareerd moeten worden. Hoe en wanneer en hoeveel dit gaat kosten is nog niet duidelijk.