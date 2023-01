Chemiereus Dow schrapt 2000 banen. Verdwijnen er ook arbeidsplaatsen in Terneuzen? ,,Dat weten we pas eind maart.”

Of en hoeveel arbeidsplaatsen bij Dow in Terneuzen verdwijnen, wordt op zijn vroegst eind maart duidelijk. Dat zegt een woordvoerder in een reactie op het bericht dat chemieconcern Dow Chemical wereldwijd 2000 banen schrapt, met name in Europa.

Dow wil meer dan een miljard dollar aan kosten besparen. De bezuiniging is nodig om de gestegen kosten voor energie op te vangen. Die kosten zijn omhoog geschoten door de oorlog in Oekraïne. Daarom moeten er 2000 van de wereldwijd 36.000 arbeidsplaatsen verdwijnen, met name in Europa. Mogelijk gaan bepaalde fabrieksonderdelen dicht of worden ze afgestoten. Ook wil het concern besparen op aankoop van grondstoffen en logistiek.

Of de banenkrimp ook Dow Terneuzen treft, is nog niet bekend. ,,Pas eind eerste kwartaal wordt dat duidelijk wat het aangekondigde plan betekent voor Terneuzen”, laat een woordvoerder van Dow Terneuzen weten. Het Amerikaanse chemieconcern heeft een complex aan fabrieken in Terneuzen, dat de op één na grootste productielocatie van Dow is. Er werken 3500 mensen.

Terneuzen is één van de tientallen productielocaties en vestigingen van Dow in Europa. Het bedrijf heeft fabrieken en kantoren in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zweden, Polen, Tsjechië, Oostenrijk, Zwitserland, Kroatië, Roemenië, Bulgarije, Italië, Frankrijk, Spanje en Portugal.

Zwaar te verduren

De energiecrisis zwakte de afgelopen tijd wat af, maar de gas-intensieve chemische industrie heeft het nog altijd zwaar te verduren. De productie is daardoor de laatste maanden al behoorlijk teruggelopen. Zo daalde de chemische productie in Duitsland dit jaar met 10 procent.

Volgens de woordvoerder van Dow Terneuzen heeft de aangekondigde personeelsreductie geen invloed om de plannen om de fabrieken in Terneuzen te vergroenen. Dow wil in 2030 40 procent minder van het broeikasgas C02 uitstoten. Dow wil dit doel bereiken door het bedrijfsproces te elektrificeren en duurzame brandstoffen zoals waterstof te gebruiken. Dat kost tijd en daarom zet het chemiebedrijf ook in op een tijdelijke oplossing waarmee een flinke C02-vermindering te boeken is: C02 afvangen en opslaan in lege gasvelden in de Noordzee.

Dow behoort nu tot de 20 grootste industriële C02-uitstoters van het land, maar het bedrijf wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Volgens zijn aanvalsplan Path2Zero stoot Dow in dat jaar geen gram C02 meer uit. Dat vraagt wel het een en ander. De stoomkrakers waarmee plastics en chemicaliën worden gemaakt, draaien nu op restgas uit het productieproces. Dow wil die brandstof vervangen door waterstof.

