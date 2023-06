Chaotische politieachtervolging door Zeeland nadat Fransman (21) vlucht bij verkeerscontrole

met video Henk (75) maakte van verzame­ling motoren een minimuseum: ‘Iedereen moet er van genieten’

Hij is nu eenmaal goed in kopen en minder goed in verkopen. Én hij is verzot op oude motoren. Zie hier het recept voor een minimuseum aan huis. Henk Meijvogel (75) verwelkomt bezoekers maar al te graag, om ze te overladen met weetjes. ,,Een Moto Guzzi stopt op de gekste momenten.”