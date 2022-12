Buren komen in grote getale op straat om sluiting wijkbibliotheek tegen te gaan: “Het aantal ontleningen maakt duidelijk hoe onmisbaar deze bib is”

GentWat een opkomst. De organisatoren van het protest waren zelf wat geschrokken van de hoeveelheid actievoerders tegen de sluiting van de wijkbibliotheek in de Heiveldstraat zaterdagmiddag. Het maakt alleen maar duidelijker hoe belangrijk deze bib is voor de buurt. “Het is meer dan een plek waar je boeken kan ontlenen, het is een ontmoetingsplek”, klonk het.

Het Gentse stadsbestuur kondigde enkele weken geleden aan dat het vier wijkbibliotheken gaat samenvoegen tot twee nieuwe vestigingen, ondanks dat ze vaak bezocht worden. De bibliotheken van Wondelgem in de Botestraat en Mariakerke op de Trekweg worden samengevoegd, net zoals twee bibliotheken in Sint-Amandsberg - in de Halvemaanstraat en de Heiveldstraat. Waar de nieuwe, samengevoegde bibliotheken zullen gevestigd zijn, valt nog af te wachten.

“We kunnen deze besparingsregel van het stadsbestuur absoluut niet begrijpen”, klinkt het bij een groep bezorgde bewoners die een actiecomité hebben gevormd om de aangekondigde sluiting van hun wijkbibliotheek in de Heiveldstraat tegen te gaan. “Onze bibliotheek is meer dan een plek waar je boeken kan ontlenen, het is een van de belangrijke ontmoetingsplekken voor de buurt.”

De grote troef van de Westveld-bibliotheek is haar ligging – in een park, naast het skatepark, het basketbalveld en de speeltuin – wat een bezoek heel laagdrempelig maakt. Het is ook makkelijk bereikbaar met de fiets of te voet, waardoor minder mobiele bewoners en gezinnen met jonge kinderen vlot hun weg vinden naar de bibliotheek. “Het aantal ontleningen maakt duidelijk hoe onmisbaar de bib is”, zegt Eveline Temmerman van het actiecomité. “En dat aantal zal enkel maar vermeerderen in de toekomst, met de komst van 500 nieuwe woningen in de wijk.”

De sluiting van de wijkbibliotheek raakt niet alleen de bewoners, maar ook de leerlingen van het nabijgelegen Sint-Janscollege. Zij bezoeken de bibliotheek op zeer regelmatige basis. “De bibliotheek ligt op amper een kilometer van onze school”, gaf directeur Kathleen Dejonckheere aan tijdens het protest waar heel wat leerkrachten en leerlingen op aanwezig waren. “Moest deze vestiging sluiten, dan zijn we gedwongen om het openbaar vervoer te nemen om naar een andere bib te gaan, wat niet haalbaar is voor ons qua tijd en budget. Dan vallen onze waardevolle bibliotheekbezoeken dus weg.”

De aangekondigde sluiting van de Westveld-bib raakt duidelijk een gevoelige snaar bij heel wat mensen. De opkomst was dan ook groot bij het protest op zaterdagmiddag aan de bibliotheek. “Ik ben onder de indruk”, gaf schepen van Cultuur Sami Souguir aan toen hij langskwam om naar de grieven te luisteren. “Het zijn moeilijke tijden waardoor elk stadsdepartement moet besparen. Het samenvoegen van de twee wijkbibliotheken in Sint-Amandsberg tot een grotere bib valt daaronder. De Westveld-bib behouden en uitbreiden was geen optie, maar bij het zien van deze opkomst ben ik bereid om het debat weer aan te gaan. Er zijn nog geen beslissingen genomen en de bestaande wijkbibliotheken blijven zeker open tot er nieuwe locaties zijn gevonden.”

