Brandweer rukt uit voor ammoniaklek Yara

Beachvol­ley­bal­ler Dirk Boehlé net buiten medailles op WK ‘King of the Court’

Beachvolleyballer Dirk Boehlé uit Hulst heeft zondagavond nét naast een medaille gegrepen op het WK ‘King of the Court’. In Rotterdam eindigde hij samen met Mees Sengers in de finale als vierde.