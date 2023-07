Bloemen- en bomenrijkdom in ‘Landje van Calon’ middagje te bewonderen voor iedereen

Dapgpauwoog, atalanta, gehakkelde aurelia, witje, kleine vos, blauwtje, koevinkje, dambordje en citroenvlinder. George Calon noemt zonder haperen een zootje vlinders op. ,,Er zitten er nog veel meer hoor. Ze voelen zich hier goed door de enorme bloemenrijkdom op het Landje.” Dat ‘Landje’ van drie hectare groot ligt aan de parallelweg langs rijksweg N61, op een boogscheut van de Braakman. Het ‘Bosje van Calon, zoals oudere Zeeuws-Vlamingen het kennen, is zaterdagmiddag weer eens toegankelijk. Van twee tot half vijf is eenieder die zich even wil onderdompelen in een natuurlijke oase welkom.