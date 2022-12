Blaast verouderingsfoto na twintig jaar nieuw leven in onderzoek naar vermiste Vincent Lamouris? “Je herkent hem goed in dat beeld”

Gent Gents dieren­asiel kan verstel­baar bad kopen voor grote honden zoals Mickey dankzij donaties

Mickey werd jarenlang verwaarloosd, maar in het Gentse dierenasiel leefde de Duitse herder volledig op. Door een huidallergie moest hij regelmatig gewassen worden en dat was wat behelpen voor de vrijwilligers. Dankzij een hoop donaties konden ze een nieuw, verstelbaar bad kopen waar Mickey wel in past.

17:05