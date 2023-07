Bij schietincident Axel werd met luchtbuks geschoten

Rijzende Zeeuwse ster Rosann staat op Weitjerock: ‘Ik ben er nog nooit eerder geweest’

Nederlandstalige zangeressen als Meau, S10 en Froukje zijn momenteel ontzettend populair. Zeeland heeft een soortgelijke artiest: Rosann Kerckhaert uit Sluis. Ze zingt ook in het Nederlands en beschikt over veel talent. Komend weekend is ze te zien op het Zeeuws-Vlaamse festival Weitjerock.