Bij het gloednieuwe snellaadstation langs de N61 in Biervliet kun je even ontladen tijdens het opladen

Eitjes zoeken, een treinrit of paastak versieren; leuke dingen om te doen in Zeeland tijdens het paasweek­end

Het paasweekend staat voor de deur. Zelf eitjes schilderen en ze verstoppen, croissantjes afbakken en een brunch op tafel toveren is natuurlijk leuk, maar in Zeeland is dit weekend ook van alles te doen. Een paar leuke evenementen op een rijtje voor als je de deur uit wil.