Bezorgde Zelzaatse ouders starten carpoolinitiatief op na gewijzigde dienstregeling: “Dit werkt enkel tijdelijk, De Lijn moet iets doen”

ZelzateEen aantal bezorgde ouders uit Zelzate zijn een carpoolinggroep gestart om het traject van Zelzate naar Gent te vergemakkelijken. Sinds de gewijzigde dienstregeling van de lijn 55 Zelzate-Gent doen hun kinderen en andere pendelaars er een pak langer over om tot in Gent te geraken, en dat in volle examenperiode. “Mijn beide kinderen hebben een busabonnement van 220 euro per stuk. Op dit moment is dat gewoon verloren geld.”

De werken aan de Evergemsesteenweg en Meulestedebrug hebben heel wat gevolgen voor het busverkeer in het Gentse. Zo zijn de lijnen 52, 53, 54, 55 en 58 sinds donderdag 8 december allemaal omgeleid of ingekort en dat is een doorn in het oog van pendelaars in Evergem en Zelzate. Tussen Langerbrugge en Gent Sint-Pietersstation zijn maar liefst 25 haltes afgeschaft. Reizigers uit Zelzate moeten bijgevolg afstappen in Brielken in Evergem en daar wachten op aansluiting tram 1 of met een andere Lijn naar Gent-Centrum. Dat zorgt voor veel vertraging, overvolle bussen en heel wat organisatie voor ouders die dochter -of zoonlief tijdig in Gent willen krijgen.

Verloren geld

Een van die ouders is Karel Van Bever. Zijn zoon gaat naar school in het centrum van Gent, maar middenin de examenperiode kreeg zijn zoon plots te horen dat haltes die hij gebruikt afgeschaft zijn. “Een werkbaar alternatief hebben we nog niet gevonden om te pendelen vanuit Zelzate dus blijft hij momenteel permanent bij zijn moeder in Gent wonen.” Ook vader Pedro Ronsse zit met de handen in het haar. “Ik heb al twee keer mijn kinderen moeten ophalen in in Evergem omdat ze de bus waarop ze moesten overstappen gemist hadden. Zij hebben beiden een busabonnement van 220 euro per stuk. Op dit moment is dat gewoon verloren geld”, haalt hij aan. “En ik doe er nu anderhalf uur over in de plaats van 45 minuten om naar Gent-Zuid te geraken”, pikt Terry Vermeulen in.

Volledig scherm Een aantal bezorgde ouders start een facebookgroep om ‘carpooling’ van Zelzate naar Gent te vergemakkelijken. © rv

Tijdelijke oplossing

In afwachting van een structurele oplossing van De Lijn staken ze de koppen bij elkaar en startten ze de facebookpagina ‘SOS lijn 55 Zelzate-Gent’. Op het moment van schrijven telt de groep 175 leden die zich hun diensten vrijwillig willen aanbieden als chauffeur. “Dit facebookinitiatief is natuurlijk een tijdelijke en gedeeltelijke oplossing", zegt Karel Van Bever. “Uiteindelijk moet De Lijn haar verantwoordelijkheid opnemen en haar dienstverlening zo snel mogelijk opkrikken. Als men haltes afschaft, moet men ook oplossingen bedenken om al de reizigers uit Zelzate beter te bedienen. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan het inleggen van meer sneldiensten die stoppen aan Gent-Zuid of extra halte toevoegen aan P+R-zone in Wondelgem.”

Maatregelen

Zelzaats schepen van jeugd, Steven De Vuyst, is zich bewust van de problematiek en ondersteunt het initiatief. “Op de jeugdraad was de aangepaste busregeling een belangrijk gespreksonderwerp. Vele jongeren zijn getroffen, zeker gezien de werken nog maandenlang zullen aanslepen. Tijdig in lessen of op examens geraken wordt een huzarenstukje. Zo hoorde ik een student vertellen dat ze om 5.30 uur moet opstaan om op tijd in de les te zijn om 8.30 uur. Voor een traject van Zelzate naar Gent is dat natuurlijk volledig buitensporig. We willen dat de Vlaamse regering stopt met te besparen op De Lijn en dat minister Lydia Peeters onmiddellijk maatregelen neemt. We roepen de reizigers die getroffen zijn dan ook op om een mail te sturen naar De Lijn en naar de bevoegde minister Lydia Peeters.”

