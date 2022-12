Besparing bij stadsarcheologen doet nog steeds stof opwaaien: “Erfgoeddossier is pure fictie, u liquideert de dienst waar u subsidies voor aanvraagt”

De discussie over de besparingen bij de dienst Stadsarcheologie is nog niet begraven, daar zorgde de oppositie voor op de tweede dag van de gemeenteraad. Op maandag bracht bevoegd schepen Filip Watteeuw het onderwerp zelf aan, geholpen door de circa 200 manifestanten die zich voor het stadhuis hadden verschanst om tegen de maatregel te protesteren. Dinsdag passeerde het agendapunt dan ook echt. “Het kan echt niet dat u in uw visienota de dienst prijst en die dan in de feiten liquideert”, klonk het bij Tom De Meester (PVDA).

Twee plus twee

Concreet zijn er momenteel 7 archeologen in dienst bij Stad Gent. In stadsarchief De Zwarte Doos zijn er twee aan de slag die met Vlaams geld betaald worden - daar wordt niet aan geraakt. Vijf anderen raken wel hun job kwijt, al benadrukt de stad dat zij elders worden ingezet. Met het geld van een Erfgoederkenning zouden twee archeologen aangeworven kunnen worden, maar volgens De Meester wordt daarmee de dienstverlening essentieel ondergraven. “Eigenlijk blijven er dus twee mensen in dienst die het essentieële graafwerk doen, geen vier, zoals u beweert”.

Fundamenteel onderzoek

Watteeuw counterde de commentaar op maandag al. “Het druist in tegen alles waar ik voor sta, maar ook dat is beleid voeren, er moéten keuzes gemaakt worden”, klonk het toen. Op dinsdag specifieerde hij dat “de stad niet moet instaan voor fundamenteel universitair onderzoek of de aanzet daarvoor, zeker niet in een stad met een universiteit die hoog aangeschreven staat”. Ook dat kon op weinig enthousiasme rekenen. Ondanks het gespar en een motie om de discussie over te hevelen naar 2023 werd de nota wel goedgekeurd. Of Gent de erkenning als Erfgoedstad binnenrijft weten we later dit jaar, het dossier moet ingediend worden op 15 januari.