Begin vervanging oude riool in Terneuzense Oranjebuurt: ‘Want het staat op instorten’

De werkzaamheden die nodig zijn om het riool in de Mauritsstraat in de Terneuzense Oranjebuurt te vervangen begonnen vandaag. Riolering en wegdek in de andere straten worden niet aangepakt.

Vanochtend werd het kruispunt Mauritsstraat - parallelweg Willem de Zwijgerlaan afgesloten. Die duurt volgens de gemeente ongeveer een week. Daarna gaat het kruispunt weer open, waarbij het verkeer over de funderingslaag kan rijden. Op maandag 27 februari begint aannemer Geldof Infra dan met het vervangen van het rioolwerk in de Mauritsstraat, tot aan de Koninginnelaan. Volgens de aannemer is het riolerings- en straatwerk eind mei 2023 gereed.

Overdreven

Martijn Guljam, eigenaar van Geldof Infra, zegt dat de term ‘instorten’, die op de website van de gemeente Terneuzen wordt gebruikt om de werkzaamheden aan te kondigen, wat overdreven is. ,,De staat van het riool is niet best bleek uit inspectie. Maar je hoefde niet bang te zijn om ineens een halve meter naar beneden te zakken als je met je auto door de Mauritsstraat reed.” Iedereen die een garagebox in de Mauritsstraat heeft, kreeg een brief van de gemeente om de eventuele auto eruit te halen en ergens anders neer te zetten, vertelt hij.

Alléén de Mauritsstraat

De gemeente Terneuzen vervangt alleen de riolering, straatstenen en stoepen in de Mauritsstraat. En niet die in bijvoorbeeld de Margrietstraat en de eerdergenoemde Koninginnelaan, waar bewoners ook klagen over rioolproblemen en putten en butsen in het wegdek. Eerder liet de gemeente weten de beelden van de rioolinspectie - dat gebeurt met een cameraatje - af te wachten voordat er een beslissing over de aanpak van andere straten zou worden genomen.