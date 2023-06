Beetje buik wil niet zeggen dat je niet sterk bent

Wester­schel­de­tun­nel om 20.30 uur uur dicht voor bergen vrachtwa­gen

Bij de Westerscheldetunnel is donderdagmiddag een flinke file ontstaan door een vrachtwagen met pech in de oostbuis. Een rijstrook werd afgesloten en er geldt een snelheidsbeperking. Het advies luidt om je reis - indien mogelijk - uit te stellen. Rond 17.30 uur werd bekend dat ook in de Westbuis een motorrijder met pech stond, maar dat probleem is inmiddels verholpen.