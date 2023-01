Bass’Cul trekt nieuwe jaar op gang met menu en optreden Patje Stew

Proefplof­fen Midden­sluis in Terneuzen zijn achter de rug: trillings­waar­de niet overschre­den

De vijf proeven met springstof in de Middensluis in Terneuzen zijn voorbij. In de oude sluis zijn donderdagochtend de vierde en vijfde test met explosief materiaal uitgevoerd. Bij beide ploffen bleven de trillingen binnen het toelaatbare.

12 januari