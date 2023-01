Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Zelzate nog geld kan afhalen

Kerstmis bijna voorbij? Toch niet, op 7 januari wordt Orthodox Kerstmis gevierd in Hulst

Kerstmis is na 26 december voorbij, maar voor mensen uit Oekraïne moet het feest van licht juist nog beginnen. Op zaterdag 7 januari wordt er Orthodox Kerstmis gevierd in de basiliek in Hulst.

26 december