ASSISEN. “Ooit gaf hij een bewoner met dementie een klap in het gezicht”: oud-collega’s van B.D. schetsen geen fraai beeld van verpleger

Op 23 april 2020 wurgt verpleger B.D. (47) na een ruzie zijn voormalige partner Isabelle Meeus in Herdershof, Sint-Gillis-Waas, toen ze bij hem de kinderen kwam ophalen. De twee hadden na hun scheiding al lang een moeilijke relatie omwille van hun verschillende kijk op de opvoeding. Wanneer de politie hem arresteert, verklaart hij dat hij blij is dat alles achter de rug is. B.D. wordt ervan beschuldigd zijn ex-partner met voorbedachten rade gedood te hebben. U kan alles lezen over deze zaak in ons dossier.