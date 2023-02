Assenede start e-loket voor ondernemers

E-loketondernemers.be is een online platform waar ondernemers subsidies, vergunningen, erkenningen, enzovoort kunnen aanvragen en opvolgen. “Als zaakvoerder of bestuurder gekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) kan je je aanmelden via Itsme, eID of andere digitale sleutel”, zegt schepen van Financiën Servaas Van Eynde (Samenplus). “Men kan bovendien ook een boekhouder of een personeelslid toegang geven tot jouw aanvragen door hen de nodige gebruikersrechten toe te kennen. Aanmelden kan via de gemeentelijke website of via www.e- loketondernemers.be/nl. Eens aangemeld, kan je het aanbod raadplegen en een aanvraag starten.”