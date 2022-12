Armste Week haalt opnieuw 140.000 euro op. “Geweldig dat zélfs in een tijd van energiecrisis de mensen nog een goed doel steunen”

Tal van organisaties samen hebben de Armste Week op poten gezet, samen met helpende handen van nog eens honderden anderen. Sioen is een beetje de trekker en het gezicht van de zaak. “Met een kwinkslag naar De Warmste Week hielden Gents Solidariteitsfonds en CIRQ vzw in de lockdown van 2020 ‘De Armste Week’ boven het doopvont”, zegt hij. “Nu al staat vast dat er ook een editie 2023 komt. Ik was maandag - na de slotdag - kapot, maar in de Whatsappgroep was het alweer één en al enthousiasme en wilde ideeën voor volgend jaar.”

Crisis

“Maar het mooiste is: ondertussen zijn 18 welzijnsorganisaties en meer dan 250 Gentse organisaties uit cultuur, horeca, sport, media, bedrijfswereld, ... en tal van burgerinitiatieven én buurtwerkers van de Stad Gent betrokken bij de Armste Week. We hebben 2.500 maaltijden verkocht met La Grande Bouffe, 500 meer dan vorig jaar en goed voor 50.000 euro. 50 ‘loten’ van Gentse bekende en minder bekende kunstenaars en artiesten werden geveild en brachten 30.000 euro in het laatje, gulle Gentenaars stortten ondanks de energiecrisis 25.000 euro aan giften. En dan waren er nog massaal veel initiatieven van gewone Gentenaars die wilden helpen. Hartverwarmend. En met dus 140.000 euro als resultaat.”

Volledig scherm Er is voor 50.000 euro gegeten via La Grande Bouffe © Wannes Nimmegeers

Alleen de Rode Duivels, die lieten zich nog niet horen. De initiatiefnemers hadden gehoopt op een gulle gift van Kevin De Bruyne, afkomstig van Drongen, en zijn ploegmaten. “Het is nog niet te laat natuurlijk”, lacht Sioen. “Maar als je ziet dat de nationale ploeg van Marokko dat wél doet...” Helpen kan overigens nog steeds. Giften zijn welkom via www.dearmsteweek.be of op BE66 8901 5428 9443, en er is ook nog het grote ‘9000 Nightlife United tegen Armoede’, nu vrijdag in de Balzaal van de Vooruit.

Nood

Met het ingezamelde geld kopen vrijwilligersorganisaties voedsel, medicatie, kledij, schoolbenodigdheden en meer. Waar mogelijk wordt ook steun verleend bij het betalen van huur of EGW – kosten, en dat via 18 armoede-organisaties in onze stad. Wie op een andere manier wil helpen: er is ook nog nood aan dekens, kledij, kussens, matrassen, slaapzakken, klein elektro of wat lekkers voor de feestdagen.

Wie wil helpen, nu of volgend jaar, kan mailen naar info@dearmsteweek.be.

Volledig scherm Sioen, Stefaan De Winter en Amani El Hadda willen met de Armste Week 1 miljoen euro inzamelen © VDS

