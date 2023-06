Als meester Piet weg is, wie haalt dan de ballen van het dak van De Warande?

,,Ik ben in het bijzonder onderwijs begonnen, bij De Sprong in Terneuzen. Dat heb ik vijftien jaar gedaan. Ik was teamleider toen de functie van directeur beschikbaar kwam. Ze zeiden ze tegen me dat ik daar op moest solliciteren. Maar ik zou daar eerder een manager zijn, terwijl ik juist les wilde geven.”