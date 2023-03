‘Als je er oog voor hebt, zie je dat Terneuzen een groot openluchtmuseum is’

met video Onbekende vrouw dood gevonden in Koewacht: politie gaat uit van misdrijf

Op de Emmabaan in Koewacht is dinsdagochtend onder verdachte omstandigheden een dode vrouw aangetroffen. De politie heeft sterk het vermoeden dat er sprake is van een misdrijf. De identiteit van het slachtoffer is nog onbekend.