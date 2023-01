Alles wat je altijd al wilde weten over de Staats-Spaanse Linies in een nieuw boekwerk

De Hulster historicus en auteur Paul Stockman werkte de afgelopen maanden aan zijn nieuwe boek over de Staats-Spaanse Linies in Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen. Hij schreef het boek op verzoek van het bestuur van museum Het Bolwerck in IJzendijke. Stockman: ,,Er blijkt ontzettend veel interesse te zijn in meer informatie over de linies. Een boek waarin echt alles wordt uitgelegd was er nog niet, de musea moesten steeds nee verkopen, dus dacht ik: Dan schrijf ik het toch gewoon zelf!”