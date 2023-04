Afgelopen vijf jaar meer aangiftes van winkeldiefstal in Terneuzen

Het aantal aangiftes van winkeldiefstal in Terneuzen is de afgelopen vijf jaar gestegen. Vorig jaar werden er 87 diefstallen gerapporteerd, tegenover 85 in 2017. Dit blijkt uit openbare data van de politie.

De gemeente staat op plek 102 als het gaat om gemeenten met de meeste diefstallen per inwoner de afgelopen vijf jaar. De gemeenten met relatief de meeste winkeldiefstallen in deze periode zijn Westerwolde, Roermond en Amsterdam. In Rozendaal en op Schiermonnikoog werd geen enkele winkeldiefstal gemeld.

In de provincie Zeeland steeg het aantal gerapporteerde winkeldiefstallen ten opzichte van 2017 met 8,5 procent. In totaal kwamen er in de provincie vorig jaar 598 meldingen binnen. In Overijssel steeg het aantal gemelde winkeldiefstallen het sterkst. In Drenthe en Flevoland steeg het aantal aangiftes minimaal.

Landelijk gezien zijn er de afgelopen vijf jaar jaarlijks rond de 36.600 winkeldiefstallen gemeld. Vorig jaar ging het om ruim 40.000 winkeldiefstallen, in 2017 waren dat er nog zo'n 37.600.

Veiligelanders

De gemeente Westerwolde staat zowel over het geheel genomen de afgelopen vijf jaar, als in 2022 bovenaan de lijst van gemeenten waar relatief gezien het vaakst aangifte wordt gedaan van winkeldiefstal. Dat is geen verrassing, zegt een woordvoerder van de gemeente. ,,In Ter Apel verblijft op dit moment ten opzichte van de totale opvang in Nederland een relatief grote groep veiligelanders: asielzoekers die afkomstig zijn uit landen die door Nederland als veilig bestempeld worden", legt hij uit over het dorp in de gemeente. ,,Deze groep heeft een groot aandeel in de winkeldiefstallen, heeft de politie ons gemeld."

Actie dankzij aangiftes

Vorig jaar stond Zutphen op de tweede plaats van gemeenten met relatief de meeste winkeldiefstallen. Het aantal meldingen is in de gemeente sinds 2017 flink toegenomen. Ook de binnenstadsmanager van Zutphen, Remco Feith, is niet verbaasd over de stijging van het aantal aangiftes. ,,Hoe raar het ook klinkt, deze cijfers zijn het resultaat van een intensieve campagne", zegt hij.

,,In 2018 zijn wij begonnen met het lager maken van de drempel voor ondernemers om winkeldiefstal te melden. Dat hebben we vooral gedaan door uit te leggen hoe het proces werkt. Dankzij aangiftes kan er actie ondernomen worden, bijvoorbeeld door veelplegers een winkelverbod te geven."

Tekst gaat verder onder de kaart.

Vervolgen winkeldieven

Er wordt in Westerwolde ingezet op het staande houden en vervolgen van winkeldieven, vertelt de woordvoerder. ,,Maar we werken ook samen met winkeliers aan preventie. De eerste ervaringen zijn positief. Het is wel triest dat dat nodig is. Een betere spreiding van de veiligelanders over de rest van Nederland zou de overlast doen verminderen."

Een gemeente is er bij gebaat om zo veel mogelijk meldingen binnen te krijgen, aldus Remco Feith. ,,Wij hebben liever de cijfers op tafel, dan dat we te weinig rapporteren", legt de binnenstadsmanager van Zutphen uit. ,,Op papier lijkt het er misschien op alsof we een stad als New York zijn, of dat winkeldiefstal relatief vaker voorkomt in Zutphen dan in Amsterdam. Maar we weten allemaal dat winkeldiefstal bestaat. Ik geloof dat als er structureel weinig winkeldiefstallen worden gemeld, er iets mis gaat."

Op welke data is dit artikel gebaseerd?

Voor de analyse is gebruik gemaakt van openbare data die beschikbaar wordt gesteld door de politie. Om het aantal winkeldiefstallen per gemeente op een eerlijke manier te kunnen vergelijken, is ervoor gekozen om te kijken naar het gemiddelde aantal diefstallen per inwoner, in plaats van het totaal aantal winkeldiefstallen per gemeente. Voor gemeenten die na 2017 zijn gefuseerd is gewerkt met cijfers van de oude gemeenten.