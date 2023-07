Aantal woningbranden in Terneuzen hoger dan gemiddeld in Zeeland

Succesvol­le rentree Hamelink na acht jaar afwezig­heid: ‘Dit had ik absoluut niet verwacht’

Met de overwinning in Z1 maakte Romy Hamelink met de merrie Zandora, na een afwezigheid van acht jaar, op de avonddressuurwedstrijd van de RSV Axel een uitstekende rentree in de wedstrijdring. ,,Zandora is wel al negentien, maar ze is fit en wil nog altijd zo graag.’’ De dierenarts uit Terneuzen stuurde de Koss-dochter met 66.57 procent naar de zege.