432 duizend keer bedankt! Deze Asseneedse verhalen hebben jullie het meest geraakt in 2022: van grootschalige internetfraude tot steun voor Oekraïense burgers

Oplichting via het internet is hot. Soms doet men zich zelfs voor als burgemeester om de slachtoffers te misleiden. In het best gelezen stuk van 2022 komt geen burgemeester aan te pas, maar de feiten zijn best opmerkelijk. Zo startte de politie van Assenede-Evergem in april 2021 een onderzoek naar een slachtoffer die was opgelicht een grote som geld. Uiteindelijk zouden er 380 gelijkaardige gevallen geïdentificeerd zijn in België en Nederland. Allen werden ze opgelicht volgens eenzelfde modus operandi. Goed voor een totale buit van 180.00 euro. In oktober 2021 kon de politie echter vijf personen arresteren na een huiszoeking. Het onderzoek werd verdergezet en in mei 2022 heeft de politie opnieuw drie huiszoekingen uitgevoerd in de regio Gent. Bij deze laatste huiszoeking arresteerde de politie drie verdachten. Pas dus telkens goed op voor internetfraude.

Volledig scherm kasteel in Assenede, op bezoek bij huurders Wim en Elif Ricourt © Wannes Nimmegeers

Op bezoek in het kasteel van Wim Ricourt

Heeft u ooit al eens halt gehouden voor de poort van het charmante kasteeltje Horebeecke in de Asseneedse Kloosterstraat. Dat wordt sinds 2015 bewoond door kunstenaar Wim Ricourt. Gezien hij het kasteeltje huurt, is de titel van kasteelheer misschien niet op zijn plaats. Die titel is wel weggelegd voor Toon Van den Bos (77), die in november zijn Kasteel Ter Leyen in buurgemeente Boekhoute te koop zette voor 3 miljoen euro. Het zal Ricourt echter worst wezen, want hij leeft zijn droom. Tijdens een rondleiding in zijn kasteel vertelt hij er alles over.

Verzetsheldinnen

Naar aanleiding van Allerheiligen trok de equipe van Het Laatste Nieuws naar kerkhof op zoek naar boeiende verhalen. Op het kerkhof van Boekhoute vonden we de laatste rustplaats van Leonie Rammeloo en Emilie Schatteman. Het duo smokkelde tijdens de Tweede Wereldoorlog belangrijke berichten van het verzet over de grens, maar werden geklist en moest dat met hun eigen leven bekopen.

Volledig scherm Herman Brusselmans en zijn Triumph Speed ​​Twin Breitling Limited Edition. © rv

Brusselmans

Wist u dat schrijver Herman Brusselmans een motorfanaat was? Bij Triumph dealer BMC in de Stoepestraat alvast wel, want daar is hij al sinds 2009 een vaste klant. Zo kocht hij er in juni nog een Triumph Speed Twin 1200 Breitling Limited Edition aan, een sportief model waarvan de kleur geïnspireerd is op de iconische motorfiets uit The wild one, een film uit 1951 met Marlon Brando. Daarmee is Triumph dealer BMC overigens niet aan zijn proefstuk toe. Zo mocht de motorzaak in oktober 2021 al eens pronken met de de ‘Scrambler 1200’, de originele motorfiets waarop acteur Daniel Craig, a.k.a James Bond himself, in de nieuwe James Bond-film ‘No time to die’ schittert.

Volledig scherm Irana en het Oekraïnse gezin aan wie ze momenteel onderdak biedt. © Arne Blomme

Vluchten voor insulinespuit

Het jaar 2022 zal voor altijd verbonden staan met de start van de oorlog van Oekraïne. De verhalen die onder meer in onze krant te lezen stonden waar schrijnend, maar de initiatieven die werden opgestart om gevluchte Oekraïners te helpen des te mooier. Denk maar aan Kinderopvang ‘t Zonnekindje uit Evergem die pampers inzamelde, of Lagere school ’t Brugje en wzc Sint-Bernardus uit Bassevelde die de handen in elkaar sloegen voor de aankoop van medisch materiaal. Maar in Boekhoute vonden we nog een straffer verhaal. Hoewel het huis van Irina Agapitova slechts enkele kamers telt, vangt ze maar liefst negen mensen op onder haar niet al te grote dak, waaronder de kleine Eva. Zij maakte noodgedwongen de grote oversteek naar België voor een insulinespuit.

