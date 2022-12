138 jaar nadat Pieter Bruggeman wijn en likeur begon te verkopen, verandert jeneverstokerij van naam.

In de wereld van de alcoholische dranken is Bruggeman uit Gent een naam als een klok. Bruggeman is in 1884 opgericht door Pieter Bruggeman, die van start ging met de distributie van wijnen en likeuren. De productiefaciliteiten aan de Gentse Wiedauwkaai breiden stelselmatig uit en er volgen tal van overnames, met in 2011 die van Smeets, de bekende Hasseltse jenever. Later volgen de Nederlandse merken Olifant, Dujardin, Goblet en Eliterna. Overigens is Bruggeman zelf ook niet meer volledig een Vlaams product, technisch gesproken is de stokerij en distributeur zelf in Franse handen. In 2009 werd het bedrijf namelijk dochteronderneming van de Franse drankengroep La Martiniquaise Bardinet, een grote wereldspeler, maar Bruggeman behield zijn naam. Aan die periode komt nu dus een einde.