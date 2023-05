Zorgen om seksbots die sociale media teisteren: ‘Geen softporno, maar harde, expliciete content’

Musk richt bedrijf in kunstmati­ge intelligen­tie op, vlak voor alarmeren­de oproep tot ‘pauze’

Elon Musk heeft een bedrijf voor kunstmatige intelligentie (AI) opgericht in de Amerikaanse staat Nevada. Dat blijkt uit zakelijke documenten die vrijdag opdoken. Dat is opmerkelijk, omdat Musk kort daarna met duizenden andere deskundigen opriep tot een ‘pauze’ in de de ontwikkeling van AI.