Zo zet je veilig je bestanden over naar andere apparaten

Iedereen die zijn smartphone, laptop én camera ook voor studie en werk gebruikt, zal dit herkennen: soms is er behoorlijk wat kunst- en vliegwerk nodig om bestanden tussen verschillende toestellen vlot te delen. Daarom komen we met tips om dat veiliger en vooral sneller te doen.

Smartphone: rechtstreeks

In 2011 introduceerde Apple de AirDrop-functie. Negen jaar later is dat nog altijd dé gouden standaard om snel en makkelijk bestanden van het ene toestel naar het andere te sturen: van je iPhone naar je Macbook of omgekeerd, en ook tussen die twee soorten toestellen onderling. Applegebruikers zitten met andere woorden al een tijdje goed. Pech voor wie met Android werkt? Niet meer: sinds kort kunnen Android-gebruikers met Nearby Share ook snel en makkelijk foto’s en andere bestanden draadloos van het ene naar het andere toestel sturen. Áls het natuurlijk allebei Androids zijn.

Zo komen we meteen bij het belangrijkste probleem: bestanden tussen smartphones delen gaat vooral vlot via toestellen van hetzelfde type. Als je een bestand van een Android-smartphone naar een iPhone wil krijgen moet je dus de omslachtigere wegen gebruiken (zie: via de mail of een chat-app als WhatsApp of Facebook Messenger).

Computer: clouddiensten

Natuurlijk kan je een mail met een bijlage toegevoegd naar een collega of een opdrachtgever sturen, maar wat als je tientallen ook zware documenten of foto’s onderling moet kunnen uitwisselen? Bestanden versturen van de ene pc of laptop naar de andere (of dat nu Windowstoestellen, Macs of Chromebooks zijn), gaat tegenwoordig het snelst via clouddiensten, zoals Microsoft OneDrive, Google Drive, Dropbox of Apple iCloud.

Bij de meeste diensten kun je simpelweg een gratis account aanmaken met je e-mailadres. Dan krijg je een kleine hoeveelheid opslagruimte in de cloud. Het bekendste voorbeeld van die service is Dropbox. Naast een formule van 9,99 euro per maand waarmee je 2TB aan data krijgt, heeft Dropbox ook een professioneel abonnement dat maandelijks 16,58 euro kost. Daarmee kan je onder andere grote bestanden bewaren en verzenden en zelfs watermerken aan bestanden toevoegen. Ook Google en Apple hebben gelijkaardige diensten, met zowel een gratis als betalende versie.

Vervolgens werkt het zo: je zet je bestanden in je cloud, klikt vervolgens op ‘delen’ en verstuurt dan een link naar de ontvanger die alleen dat ene bestand, of die ene map, kan downloaden op zijn toestel. Bij Dropbox hoeft de ontvanger zelf niet eens een account te hebben, wat soms handig is.

Vind je bestanden opslaan in de cloud maar niets? Dan is Wetransfer een goed alternatief. Dit is een down- en uploaddienst waarmee grote bestanden tot 20 gigabyte verstuurd kunnen worden.

Camera: sd-kaartjes

Digitale camera’s beschikken tegenwoordig uiteraard over een draadloze verbinding. Dat is al jaren geen uitzondering meer. Sommige merken, zoals Nikon, hebben ook hun eigen mobiele app, waarmee je snel foto’s van je camera naar je smartphone kunt sturen.

Maar zélfs in 2020 is het nog steeds minder omslachtig om bestanden van je camera naar je pc of smartphone te verplaatsen door het fysieke sd-kaartje (waar de foto's en filmpjes opstaan) van het ene toestel in het andere te stoppen, dan via de ingebouwde wififunctie van je fototoestel. De interface van de meeste camera’s is zo onpraktisch voor zulke klusjes, dat je het veel sneller ‘manueel’ kunt doen.

