Zo werkt de Twitter-factcheck van politici zoals Baudet

Op zondag 7 maart twitterde Forum voor Democratie-lijsttrekker Thierry Baudet zich niet te laten vaccineren tegen het coronavirus, omdat het risico van het virus volgens hem ‘volstrekt verwaarloosbaar’ is. Tegelijkertijd beweerde de politicus dat de bijwerkingen van het vaccin heftig zijn.

Dat klopt niet, aldus de factcheckers van Twitter. Onder het bericht van Baudet is daarom een waarschuwing geplaatst: ‘Deze tweet is misleidend’, stelt het sociale netwerk, waarna wordt verwezen naar een pagina met geverifieerde informatie over het coronavirus.

De tweet van Baudet in kwestie, met onderin een melding die waarschuwt voor misleidende informatie.

Wat betekent dit voor de tweet van Baudet?

Iedereen die de tweet opent, krijgt onderin de waarschuwing van Twitter te zien. Daar blijft het niet bij: de mogelijkheden om op het bericht te reageren of een like te plaatsen zijn geblokkeerd, waarmee verspreiding van de tweet wordt ingeperkt.

Retweeten is ook onmogelijk gemaakt, tenzij je ervoor kiest de originele tweet te citeren in combinatie met een eigen bericht. Wie dat doet, wordt nogmaals gewaarschuwd voor de misleidende informatie die in de tweet staat.

Waarom verwijdert Twitter het bericht niet?

Nepnieuws en misleidende berichten van andere gebruikers worden doorgaans van Twitter verwijderd, maar het sociale netwerk maakt een uitzondering voor politici. Dat was al het geval in 2019, toen het platform dit beleid startte na een reeks controversiële tweets van de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump.

Het bedrijf wil politici en mensen die betrokken zijn bij de overheid niet de mond snoeren, maar wel ingrijpen bij misleidende berichten. Daarom is gekozen voor deze aanpak. Op het blog van de techreus is wel een aantal uitzonderingssituaties vermeld: als een politicus terrorisme promoot of dreigt met geweld, kan dit er alsnog toe leiden dat een bericht wordt verwijderd.

Wie heeft eigenlijk gecheckt of het bericht klopt?

Wie de factchecks voor Twitter precies uitvoert, is in nevelen gehuld. ,,Voor zover bekend maakt Twitter geen gebruik van externe factcheckorganisaties”, zegt Alexander Pleijter, universitair docent Journalistiek en Nieuwe Media aan de Universiteit Leiden en factchecker bij Nieuwscheckers.

Een woordvoerder van het bedrijf reageerde niet op vragen over de exacte werkwijze bij het factchecken, maar benadrukt dat de tweet van Baudet de regels heeft geschonden. In blogberichten van Twitter wordt verwezen naar een intern team dat handelingen bij checks uitvoert.

Twitter stelt wel dat tijdens verkiezingen wordt samengewerkt met politieke partijen, onderzoekers en experts om het beleid op het sociale netwerk goed te organiseren, zodat mogelijk misleidende informatie op de juiste wijze wordt gerapporteerd.

Trump werd uiteindelijk geschorst, kan dat ook bij Baudet gebeuren?

Hoewel Trump volgens Twitter meermaals desinformatie heeft verspreid en op vergelijkbare wijze werd aangepakt, was dat volgens de techreus niet de reden waarom hij werd geschorst. Dat had te maken met twee berichten rond de bestorming van het Capitool: het bedrijf vreesde dat de voormalige president hiermee aanzette tot vergelijkbare geweldsdelicten.

Het bericht van Baudet lijkt niet de regels te overtreden die bij Twitter kunnen leiden tot de schorsing van een politicus, dus het is onwaarschijnlijk dat dit nu zal gebeuren.

