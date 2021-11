Zo weet je zeker of een Black Friday-deal echt goedkoper is

Black Friday is officieel pas komende vrijdag, maar het koopjesfestijn duurt inmiddels een hele week. De online uitverkopen worden met Cyber Monday zelfs doorgetrokken naar volgende week. Maar hoe weet je of je echt een deal scoort, of een beetje wordt opgelicht?

In Amerika is Black Friday de dag na Thanksgiving, een dag waarop veel mensen vrij hebben. Tijd zat om te winkelen dus, en winkeliers proberen klanten te trekken met gigantische kortingen.

In Nederland vieren we geen Thanksgiving en hebben we dus ook geen vrij, toch is het fenomeen Black Friday al een aantal jaar bij ons bekend. Waarschijnlijk speelt de timing een grote rol. In Amerika is de koopjesdag het startschot voor de kerstinkopen, en in Nederland hebben we met Sinterklaas een feestdag die nog dichterbij ligt.

Veel mensen stellen hun aankopen uit tot Black Friday, om dan bij een goede deal toe te slaan. De kortingen lijken je om de oren te vliegen, maar het is ook oppassen geblazen. Niet elk koopje is namelijk écht een goede deal, hoe graag de winkel je daar ook van wil overtuigen.

Regels

Er zijn strenge regels opgesteld rond aanbiedingen. Een winkel mag niet zomaar een prijs neerzetten en die doorkrassen, maar het product moet daadwerkelijk voor de ‘van-prijs’ te koop zijn geweest in de afgelopen drie maanden. Als het om een adviesprijs van een fabrikant gaat, moet dat er duidelijk bij staan.

De Autoriteit Consument & Markt kan daar flinke boetes voor uitdelen, maar toch gaan winkels nog regelmatig in de fout. De Consumentenbond vond eerder dit jaar al zestien grote winkelketens die zich niet aan de regels hielden, vorig jaar waren dat er 39. Het gaat dan bijvoorbeeld om ‘aanbiedingen’ die eerder nog veel goedkoper waren, of waarbij de prijs al maanden zo laag is. Ook zijn er voorbeelden waarbij een product eerst in prijs verhoogd wordt, zodat de aanbieding nog scherper lijkt.

Prijs vergelijken

Hoe herken je zelf zo’n neppe deal? Het belangrijkst is om niet gelijk op de koop-knop te drukken als je een aantrekkelijke aanbieding ziet. Er is vrijwel nooit haast bij geboden, de aanbieding blijft ook staan als je even de tijd neemt om de prijs te controleren.

Het beste kun je de prijs vergelijken met andere winkels, zeker op momenten als Black Friday, waarbij iedereen met aanbiedingen strooit. Misschien valt er ergens nog een betere deal te halen, of blijkt het helemaal geen prijsverlaging te zijn. Op websites als Tweakers worden bij gadgets alle winkels op een rijtje gezet, wat Knibble en Kieskeurig ook doen bij andersoortige producten.

Melding instellen

Tweakers houdt in zijn Pricewatch een handige grafiek bij voor elk product. Daarin kan je zien wanneer die tv, smartphone of soundbar die je op het oog hebt eerder is afgeprijsd. Misschien blijkt de huidige aanbieding dan toch niet zo scherp als je had gedacht, en kun je beter iets langer wachten.

Als je geen zin hebt om telkens te controleren of je gewenste product al in de aanbieding is, kun je bij Tweakers ook een prijsalert instellen. Zoek je product op in de Pricewatch en klik op ‘prijs volgen’. Je kunt nu instellen vanaf welke prijs je geïnteresseerd bent, dan krijg je een e-mail als de aanbieding scherp genoeg is.

