Zo overwin je jouw cloudwatervrees

Werken ‘in de cloud’ is in IT-land al jaren gemeengoed, maar voor de gewone sterveling is het begrip zo ongrijpbaar als een cumuluswolk. Toch zitten we, zeker nu, allemaal in de cloud. Tenzij je nog nooit een mailtje stuurde, een duimpje op Facebook plaatste of een liedje afspeelde op Spotify.