Zo maak je veilig je toetsenbord schoon

Met onderstaande tips maak je jouw toetsenbord weer brandschoon.

Een opgeruimd huis betekent een opgeruimde geest en dat zit hem vaak in grote maar ook in kleine dingen. Een opgeruimd bureau maakt je productiever en zorgt er tevens voor dat je gezonder in het leven staat. Overigens zou een rommelig bureau de creativiteit van werknemers bevorderen, maar een schoon, opgeruimde werkplek heeft nog altijd meer voordelen. En zeg nou zelf, een toetsenbord waar (neus)haren en stukjes kroket van de lunch van eergisteren in rond dwarrelen, dat moet je toch eigenlijk niet willen…

Schudden en kloppen

De eerste handeling die je kunt doen is vrij simpel maar doeltreffend. Pak je toetsenbord, draai hem om en schud voorzichtig heen en weer. Doe dit bij voorkeur boven de wasbak, de prullenbak of leg een flink stuk keukenrol op je bureau of tafel. Niet schrikken, want dit kan een behoorlijke ‘buit’ aan viezigheid opleveren.

Werk je met een laptop, zet de deze dan eerst volledig uit, verwijder het oplaadsnoer en herhaal bovenstaand procedé. In beide gevallen is kloppen op de achterkant aan te raden om de meer hardnekkige stof-en vuildeeltjes los te schudden.

Een vochtig doekje en/of een spray

De toetsen zelf kunnen vaak wel een wasbeurtje gebruiken, maar hier is voorzichtigheid geboden. Het is belangrijk om altijd een microvezeldoekje te gebruiken of een speciaal daarvoor gefabriceerd vochtig doekje. Ga niet met een theedoek en een scheut water aan de gang; een klein beetje vocht is vaak al genoeg om de klus te klaren.

Druk ook niet te hard langs en op de toetsen. Desgewenst kun je speciale desinfectiesprays gebruiken om je toetsenbord te reinigen. Lees van tevoren wel even een aantal gebruikersrecensies om er zeker van te zijn dat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

In alle gevallen geldt: zorg dat er onder geen beding druppels water of vloeistof achterblijven. Die kunnen in het binnenwerk van je laptop of toetsenbord terecht komen en flinke schade berokkenen. Mocht er toch vocht blijven hangen, leg het toetsenbord dan te drogen totdat je zeker weet dat er niks meer overblijft.

Perslucht, stofzuigen en toetsen verwijderen

Wanneer je het nog grondiger wil aanpakken schaf je een spuitbus met perslucht aan. Deze zijn hier speciaal voor in het leven geroepen en zo blaas je eenvoudig de kleinere vuildeeltjes weg. Daarnaast zijn er aparte toetsenbordstofzuigertjes en kopstukken voor reguliere stofzuigers. Bij die laatste optie dien je rustig te werk te gaan, aangezien het harde plastic van een kopstuk de toetsen kan beschadigen.

Ben je een beetje handig en durf je het aan, dan zou je bij een los toetsenbord ook de toetsen één voor één kunnen verwijderen om ze vervolgens individueel te reinigen. Bij het toetsenbord van een laptop raden we dit ten zeerste af. Bovendien lukt dit eigenlijk alleen bij mechanische toetsenborden.

Alternatieve schoonmaaktips

Met huis- tuin- en keukenmiddelen kun je ook een eind komen. Losse borsteltjes kunnen veel vuil verwijderen, een losse tandenborstel bijvoorbeeld, maar ook wattenstaafjes die je heel licht bevochtigt of tandenstokers die je omwikkelt met een microvezeldoekje. Zolang je alles maar met beleid doet.

Bonustip – houd werk en lunch gescheiden

Terugkomend op het begin van dit artikel: lunch voortaan gewoon niet achter je pc of laptop. Het is niet voor niets dat de middagpauze in de regel in een kantine of aan de keukentafel plaatsvindt. Daar is een reden voor. Pak je ontspanning, ook als je thuiswerkt, en werk niet de hele dag aan een stuk door. Dat is beter voor je work-life balance en je houdt het toetsenbord ook nog eens langer lekker schoon en fris.

