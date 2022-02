Zo maak je ruimte vrij in je opslagruimte van Google, iCloud en Dropbox

Iedereen met een Gmail-account, gaat het een keer meemaken: de melding dat het aantal gratis gigabytes om mailtjes op te slaan bijna zijn limiet heeft bereikt. Actie is vereist, anders kun je straks geen mail meer ontvangen.

De bestanden van Gmail maken onderdeel uit van je Google One-opslagruimte, waar naast je Gmail ook Google Foto’s en losse bestanden in je Google Drive onder vallen. Google wil het liefst dat je bijbetaalt voor extra opslag, maar vaak heb je na een grondige opruimsessie alweer genoeg plek vrij.

Ruimte vrijmaken bij Google

Surf naar deze pagina om een overzicht te krijgen van wat er bij Gmail, Foto’s en Drive staat. Per onderdeel kun je desgewenst een grote schoonmaak houden. Je kunt ook naar Storage Management gaan, daar suggereert Google zelf wat je wellicht kunt verwijderen om ruimte te maken. Je kunt natuurlijk ook handmatig door je foto’s, mail en bestanden in je drive spitten en zaken verwijderen die je niet meer nodig hebt.

Een handig trucje om oude e-mailtjes met zware bijlagen in je Gmail-account te verwijderen, werkt als volgt: Typ “has:attachment larger:10M” in het zoekvak van je inbox. Klik vervolgens op de zoekknop om alle e-mails in je inbox te zien met bijlagen groter dan 10 MB. Vervolgens kun je daarvan alle berichten verwijderen die je niet meer nodig hebt. De mails belanden in de prullenbak. Selecteer deze en leeg hem direct.

Ruimte creëren in je Dropbox-account

Dropbox is een handige dienst om bestanden mee in de cloud op te slaan, maar ook deze virtuele vergaarbak loopt langzaam vol. Je kunt op twee manieren bestanden of mappen verwijderen in Dropbox. Via de Dropbox-website log je in, waarna je aan de linkerzijde voor ‘Alle bestanden’ kiest. Daar kun je alles selecteren dat je wil weghalen. Daarnaast kun je bestanden en mappen ook wissen via de Dropbox-app.

Twee andere zaken waar je op moet letten zijn ‘gedeelde mappen’ en ‘automatisch foto’s en video’s uploaden’. Gedeelde mappen in Dropbox nemen ruimte in beslag in elk account dat er toegang tot heeft. Als iemand een map met jou heeft gedeeld, ook al ben je er niet de eigenaar van, gaat dat toch ten koste van jouw Dropbox-opslagruimte. Je wilt dus zo min mogelijk gedeelde mappen hebben.

Voor het andere aandachtspunt kijk je bij instellingen naar Camera Uploads. Je wilt deze niet op automatisch hebben staan. Het loont sowieso om eens door de map Camera Uploads te bladeren en overbodige foto’s en fimpjes te verwijderen.

Je gegevens bij iCloud beheren

Wil je weten waarom je iCloud zo vol raakt? Ga om te beginnen naar de instellingen-app op je iPhone. Tik op je naam, ga naar ‘iCloud’ en dan naar ‘Beheer opslag’. Je ziet nu in een oogopslag wat veel ruimte inneemt. Het loont om onderstaande zaken door te lopen:

Begin bij je fotobibliotheek - Als je iCloud Foto’s hebt ingeschakeld, worden alle foto’s en video’s die je maakt automatisch gesynchroniseerd. Dat geldt ook voor schermafbeeldingen die je hebt gemaakt: alles wordt automatisch gesynchroniseerd met iCloud. Een handige organisatie-app is Gemini Photos. Deze scant je fotobibliotheek om vervolgens snel dubbele foto’s te verwijderen die je niet meer wilt.

Verouderde reservekopieën verwijderen - Als je zowel een iPhone als een iPad hebt met dezelfde iCloud-account of als je je iPhone regelmatig upgradet, dan is de kans aannemelijk dat je meerdere reservekopieën hebt die ruimte in beslag nemen in je iCloud. Dit zijn flinke bestanden die al snel tientallen gigabytes in beslag kunnen nemen. Ga naar ‘Instellingen’, tik op je naam, ga naar ‘iCloud’, dan naar ‘Beheer opslag’ en tik op ‘Reservekopieën’. Hier kun je oude back-ups verwijderen.

Oude bestanden verwijderen - Een onderdeel van iCloud is iCloud Drive, een map met allerhande bestanden dat vergelijkbaar werkt als Google Drive of Dropbox. Je komt in je iCloud Drive via de map Bestanden op je iPhone. Op je MacBook of Mac kom je in je iCloud Drive via Finder. Kies de bestanden die je wilt verwijderen uit je Drive en verwijder ze vervolgens definitief.

Ongebruikte app-gegevens verwijderen - Apps kunnen iCloud gebruiken om gegevens op je apparaten te synchroniseren. Heb je een app die je niet vaak meer gebruikt, dan kun je data verwijderen uit je iCloud-account om ruimte te besparen. Ga hiervoor naar Instellingen, tik op je naam, ga naar iCloud, dan naar Beheer opslag, scroll naar beneden en tik op de app in kwestie, en druk vervolgens op Verwijder gegevens.

Al deze trucs helpen je om snel ruimte vrij te maken in de cloud. Zo heb je na een opruimsessie genoeg plek vrij om weer een tijd vooruit te kunnen.

