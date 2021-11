Zo leer je om zelf games te maken: 'Het is net schilderen'

De drempel om je eigen game te maken is lager dan ooit – het enige dat je nodig hebt is interesse, doorzettingsvermogen en het juiste startpunt. Het internet staat vol met makkelijk bruikbare software en levendige gemeenschappen vol advies. Hoe maak je een eigen game?

Je hoeft geen grote studio te zijn om games te maken, weet Tom Jongens. In 2018 zette hij zijn eerste stap naar gameontwikkeling. Nu heeft hij een kleine studio, JoTo Games, en helpt hij jonge ontwikkelaars vanuit de Dutch Game Garden, een bedrijf dat kleine gamestudio’s op weg helpt.

Quote Games maken is een vaardig­heid die je kunt trainen Tom Jongens ,,Je eigen game maken is als je eigen microkosmos tot leven brengen, waarbij je zelf alles mag ontwerpen.” Volgens Jongens kun je het vergelijken met schilderen: je hoeft geen Picasso te zijn om een kwast op te pakken en plezier te hebben. ,,Je eerste schilderij levert waarschijnlijk niets op, maar je kunt er wel van leren. Games maken is een vaardigheid die je kunt trainen. In het begin doe je dat vooral om het plezier en de kennis.”

En maken geeft soms nog meer voldoening dan spelen: ,,Natuurlijk zijn er tegenslagen en lastige problemen, maar wanneer je die oplost voel je jezelf de koning te rijk. Wanneer mensen enthousiast jouw spel spelen met een glimlach, maakt dat het allemaal waard.”

Begin klein

Het eerste dat je nodig hebt, is een idee voor een game. Hier is Jongens kort over: begin klein. ,,Mensen starten vaak met een te grote of complexe game. Dat kost jaren tijd en je hebt nog niet de kennis en expertise om het af te maken. Dat is ontzettend demotiverend. Begin daarom zo klein mogelijk, het liefst met een game die twee dagen tijd kost.”

,,Daarna ga je steeds iets complexer. Games maken is een talent dat je moet ontwikkelen, net als tekenen of programmeren, en je wordt er alleen beter in als je het vaak doet.” Maak dus geen nieuwe Halo of Grand Theft Auto, maar begin bij Asteroids of Space Invaders.

Games maken zonder te programmeren

Om jouw idee werkelijkheid te maken, heb je software nodig waarin je jouw game kunt ontwerpen en waar jouw game op kan draaien. Deze software heet de engine en is ook echt de motor achter jouw game. Welke je kiest, hangt af van hoeveel ervaring je hebt met programmeren en hoe bereid je bent om te leren. Daarnaast moet je weten wat voor game je wilt maken en wat je daarvoor nodig hebt.

Heb je nul programmeerkennis en wil je makkelijk beginnen? Overweeg dan programma’s zoals RPG Maker MZ, GDevelop of GB Studio. Dit zijn allemaal programma’s waarin je geen code hoeft te schrijven. In plaats daarvan programmeer je jouw game met duidelijk herkenbare knoppen. Bijkomend voordeel is dat, hoewel je geen programmeertaal leert, je wel leert denken als een programmeur. ,,Die ervaring maakt het makkelijker later een programmeertaal te leren.”

Leren programmeren met GameMaker

Quote Zo kan je jezelf langzaam steeds meer aan coderen wagen Tom Jongens Wie wil leren coderen, vind in GameMaker en Godot goede opties. GameMaker staat bekend om zijn gebruiksvriendelijkheid en veelzijdigheid, maar is tegenwoordig alleen middels een prijzig licentiemodel verkrijgbaar is. Godot is een gratis en opensource alternatief, waar ondertussen veel hulpmiddelen voor verkrijgbaar zijn.

Ten slotte zijn er engines als Unreal en Unity. Dit is dezelfde software waar veel commerciële games op draaien. Ze zijn krachtig, maar hebben ook een hogere instapdrempel. Laat je echter niet te snel afschrikken: ,,Unity en Unreal hebben tegenwoordig ook visual scripting-opties, die jouw code in een overzichtelijk diagram tonen. Zo kan je jezelf langzaam steeds meer aan coderen wagen.”

Volledig scherm Een jongen speelt Ms. Pac-man. Je kunt beter beginnen met het maken van een 'simpele' arcadegame dan het creëren van de nieuwe Grand Theft Auto. © AP

Inhoud boven vorm

Games zijn complexe constructies met veel verschillende onderdelen die je niet allemaal tegelijkertijd kunt afhandelen. Het is makkelijker dan je denkt om jezelf in de aankleding van de game te verliezen, waardoor je uren bezig bent met het tekenen en ontwerpen van details terwijl de basisstructuur nog niet af is.

Wees daarom niet bang om jezelf te helpen met kant en klare assets. Op websites zoals itch.io, spriters-resource.com en opengameart.org vind je modellen, tekenkunst en muziek die je zo kunt gebruiken. Dit hoeft niet de uiteindelijke vorm van je game te zijn, maar het gebruik van deze assets als placeholders voorkomt dat je jezelf in details verliest.

Quote Veel beginnende ontwikke­laars promoten pas wanneer hun game zo goed als af is. Dan valt de verkoop tegen Tom Jongens

Je doet het niet alleen

Games ontwikkelen doe je liever niet alleen. Online deel je advies op fora en in het dagelijks leven kun je langs bij plekken zoals Dutch Game Garden om andere ontwikkelaars te ontmoeten. En wie zijn game wilt verkopen, moet sociaal handig zijn.

,,Zorg dat je veel deelt, met andere ontwikkelaars maar ook met je potentiële doelgroep. Veel beginnende ontwikkelaars promoten pas wanneer hun game zo goed als af is. Dan valt de verkoop tegen, want niemand is bekend met je product. Zorg dat je spelers al vanaf het begin in je maakproces betrekt en naar je toe trekt.” Wanneer je klaar bent, spelen jullie samen jouw eigen droomgame.

