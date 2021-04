Zo kun je een trage telefoon weer sneller maken

De meeste mensen zullen het gevoel herkennen: naarmate je een telefoon langer in je bezit hebt, lijkt het alsof hij steeds trager wordt. “Het is goed mogelijk dat het niet zomaar tussen je oren zit”, denkt Tweakers-redacteur Arnoud Wokke. Hij houdt zich al jarenlang bezig met smartphones.

In een notendop zijn er vlakken waarop een telefoon simpelweg ‘slijt’, waar je dus niets aan kan doen. Op andere gebieden kan dat gelukkig wel. Hoe het precies bij jouw telefoon zit, hangt af van wat voor toestel je hebt en hoe je hem gebruikt.

Hieronder zetten we op een rijtje wat je kan proberen om je telefoon een snelheidsboost te geven, zodat een nieuw toestel misschien nog even niet nodig is.

Tip 1: Ga op app-dieet

De belangrijkste en makkelijkste tip die Arnoud geeft, is om streng te zijn voor je apps. “Scroll door je applijst heen en kijk naar wat je écht nodig hebt. Alles wat niet echt nodig is, kun je er beter afgooien.”

Hij legt uit dat apps op je telefoon ook de rekenkracht van je telefoon kunnen benutten wanneer ze helemaal niet openstaan. Een app van een webwinkel kan bijvoorbeeld op de achtergrond checken of er een nieuwe uitverkoop aankomt. Zo gebruiken ze ongevraagd de rekenkracht van je telefoon. Voor extra’s als geanimeerde live wallpapers geldt overigens hetzelfde; je kan ze beter achterwege laten.

Tip 2: Maak ruimte vrij

Mogelijk is de groeiende hoeveelheid foto’s en video’s op je telefoon een probleem. “Een systeem heeft minstens een paar gigabyte vrije ruimte nodig om goed te werken.” Als dit probleem zich voordoet, krijg je daar meestal een melding van. “Het is goed om daar dan ook naar te luisteren, dat doet je telefoon echt goed.’’

Advies van Arnoud op dit gebied: zet je foto’s en zeker je video’s in de cloud en verwijder ze van je toestel, dat scheelt een hoop.

Tip 3: Nuke je telefoon

Mocht dat alles niet genoeg opleveren, dan kan je de reset naar fabrieksinstellingen proberen, maar dit is volgens Arnoud wel ‘de nucleaire optie’. Hierbij wordt alles op je telefoon gewist en begin je weer alsof je de telefoon net hebt gekocht.

Voordeel hiervan is dat alles dat je telefoon onnodig vertraagt weg is, maar alle apps die je liever wilde houden ook. Wees als je dit overweegt ook zeker dat je overal back-ups van hebt, want echt alles wordt gewist.

Tip 4: Kijk op iPhone naar je batterij-instellingen

Tot slot is er nog een tip voor iPhone-gebruikers: onder de batterij-instellingen kun je controleren of je accu aan vervanging toe is. Hier zie je ook of de prestaties van je telefoon worden teruggeschroefd als je accu echt aan het verslappen is. Mocht dat zo zijn, dan is je accu vervangen zeker een goed idee.

Soms is trager worden onvermijdelijk

Tijdens de levensduur van je telefoon komen er regelmatig systeemupdates voor uit. “Deze zijn altijd gratis, waardoor de prikkel er niet is voor de fabrikant om er heel veel tijd in te steken. Het kan dus gebeuren dat een nieuwe versie van het systeem slecht geoptimaliseerd is voor je telefoon en hem wat langzamer maakt”, vertelt Wokke.

Daar is helaas niets aan te doen. Een systeemupdate voor je telefoon kun je natuurlijk wel afslaan, maar daar horen ook beveiligingsupdates bij. Onderaan de streep loop je een beveiligingsrisico, omdat je anders mogelijk een tragere telefoon krijgt. Arnoud raadt dat dan ook af.

App-updates en lite-versies

Wat voor de systeemupdates geldt, is ook zo voor apps. “Die worden natuurlijk getest op recentere telefoons, dus hoe ouder jouw telefoon wordt, hoe minder rekening ermee gehouden wordt”. Ook hier is helaas niets aan te doen: app-updates afslaan kan een veiligheidsrisico zijn en op den duur kan een dienst gewoon niet meer werken totdat je de een update installeert.

Lite-versies van apps is Arnoud niet echt over te spreken. “Die hebben vaak minder functies dan de originele versies, waardoor je, als je een serieuze gebruiker bent, toch wel weer teruggaat naar het origineel.”

Als je dan echt aan een nieuw toestel gaat

Als je kijkt naar een nieuw toestel is er een simpel principe: snellere telefoons zijn doorgaans duurder. Informeer ook naar de aanwezigheid van bloatware op je toekomstige toestel. Dat zijn apps die met je telefoon meegeleverd worden, die je niet per se wilt hebben, maar die je er vaak niet af kan halen.

Sommige telefoonmakers leveren gelukkig vrij ‘kale’ toestellen af, zonder die bloatware. Wie daarin echt de beste ervaring zoekt, kan volgens Arnoud het beste kijken naar Apple iPhones en Googles Pixels. Die twee bedrijven staan er bovendien om bekend dat ze hun updates ook goed optimaliseren voor hun toestellen.

