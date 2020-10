Zo kijk je het best naar streamingdiensten op smart-televisies

Het aantal streamingdiensten is de afgelopen tijd compleet geëxplodeerd. Je zou kunnen denken dat televisiemerken gretig op die revolutie inspeelden, maar sommige merken hinken wel degelijk een eindje achterop. We bekeken het aanbod van smart-tv's

Samsung televisies

Volledig scherm Samsung QLED Series Q70T 55" © Samsung

Recent marktonderzoek wees uit dat Samsungs Tizen-besturingssysteem het vaakst gebruikte platform voor videostreaming is, met 11 procent marktaandeel. Vreemd is dat niet: het Koreaanse merk is marktleider in de wereldwijde verkoop van televisies. Televisies van Samsung werken op het Tizen besturingssysteem. Dat is meteen ook een van de enige smart-tv-systemen dat alle apps van de grote streamingdiensten draagt, zelfs Apple TV+.

Aanrader : Samsung QLED Series Q75T

Prijs : € 755

Technische specificaties : 55 inch, Ultra HD, LCD-scherm, 4x HDMI, 4K @ 120Hz

LG Electronics televisies

Volledig scherm LG OLED55CX6LA © LG Electronics

Ook LG Electronics - ook een Koreaans merk, en een beetje de erfconcurrent van Samsung - is op tijd op de kar gesprongen. Ook zij ontwikkelden een eigen besturingssysteem: WebOS, ondertussen al aan versie 5 toe. Net als bij Samsung ondersteunt het systeem alle grote diensten, ook (relatieve) nieuwkomers Disney+ en Apple TV+. Zeven procent van alle streamingcontent in de wereld wordt aangesproken via een LG-televisie. Gebruikers roemen vooral de snelheid van de navigatie, de handige app store en het feit dat je zelf volgorde kan brengen in - bijvoorbeeld - de apps die je het meest gebruikt.

Aanrader : LG OLED55CX6LA

Prijs : € 1.395

Technische specificaties : 55 inch, Ultra HD, oledscherm, 4x HDMI, 4K @ 120Hz

Sony en Philips televisies

Volledig scherm Philips 55OLED854 © Philips

Derde in het rijtje van de smart-tv-platformen die het meest (4% van het marktaandeel) gebruikt worden voor streaming: Android TV. Noem het gerust de grotescherm-variant van Google’s gekende besturingssysteem voor smartphones en tablets. Android TV vind je op televisies van Sony en Philips, en biedt o.a. toegang tot Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Géén Apple TV+, al zijn er wel wat omwegen (zie verder) om daar toch aan te kunnen.

Aanrader : Philips 55OLED854

Prijs : € 1.300

Technische specificaties : 55 inch, Ultra HD, oledscherm, 4x HDMI

Panasonic en Philips Saphi: te weinig

Om dan nog even aandacht te besteden aan de achterkomers: als jouw tv-consumptie tegenwoordig vooral uit streaming bestaat, dan blijf je - voorlopig - beter nog wat weg van Panasonic-toestellen of toestellen met het Saphi-platform (ontwikkeld door Philips voor de instaptoestellen). Beide systemen ondersteunen tot nu toe enkel Netflix en Amazon Prime Video. Als je daar genoeg aan hebt: prima! Maar vergeet momenteel Disney+ en al zeker Apple TV+. Al zijn er natuurlijk andere opties die we hieronder even uitlichten.

Andere opties voor streaming

Apple TV

Volledig scherm Je kunt je tv ook 'smart' maken. Met een Apple TV bijvoorbeeld. © Apple

Heb jij een smart-tv van een ander merk? Of een niet-smart-tv waar je toch graag op wil kunnen netflixen of Streamzen? Dan is een mediaspeler als de Apple TV een aanrader. Die tussenschakel zorgt ervoor dat je op elk toestel over de apps van vrijwel alle streamingdiensten beschikt.

Gameconsoles

Gameconsoles als de PlayStation 4 en Xbox One zijn ook prima platformen om – naast games uiteraard - streaming-apps op af te spelen. Ze beschikken beide over apps voor alle grote streamingdiensten, op Apple TV+ na.

Chromecast/AirPlay

Als laatste oplossing zijn er de ‘sling’-oplossingen van Google en Apple: Chromecast en AirPlay blazen beeld van je smartphone, tablet of laptop naar het tv-scherm. Als beide toestellen tenminste op hetzelfde netwerk zitten. Dat gaat via een tussenoplossing zoals een Chromecast-dongle of een Apple TV, maar heel wat tv-toestellen hebben minstens een van de twee oplossingen ook gewoon ingebouwd.

