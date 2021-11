Zo imiteren criminelen Facebookpagina’s van winkels om je te beroven: ‘We kunnen alleen waarschuwen’

Trap er niet in, is de boodschap van Marco Vos, eigenaar van Jumbo Vathorst in Amersfoort. ,,Eén of andere grapjas heeft dit nu al twee keer gedaan: een account aangemaakt onder onze naam en vervolgens vriendschapsverzoeken gestuurd aan klanten die ons echte account volgen. Wat ze willen? Geen idee. Volgens mij gegevens.”