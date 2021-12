Zo houd je online pottenkijkers buiten de deur

Virtual private networks (VPNs), diensten die je internetverkeer via een tussenstation doorsturen, zijn nog steeds dé populairste manier voor consumenten om hun privacy zeker te stellen op internet. Ze zorgen ervoor dat je online verkeer wordt versleuteld, waardoor op een openbaar netwerk niet zomaar kan worden meegekeken.

Toch zitten er ook wat mitsen en maren aan. Het massale gebruik van de dienst ExpressVPN kwam eerder dit jaar ineens in opspraak. Het bedrijf achter deze superpopulaire VPN werd toen opgekocht door Kape, een verzamelaar van VPN-diensten met een verleden in ongewilde advertentiesoftware. Sommige werknemers van ExpressVPN bleken voormalige Amerikaanse spionnen te zijn.

Volgens ExpressVPN is er weinig om je zorgen over te maken. Ze hebben „goede beveiliging tegen interne en externe dreigingen”, via speciale software die in de gaten houdt of iemand aan de servers morrelt. Toch waarschuwen sommige beveiligingsspecialisten om op te letten voor welke VPN je kiest: het blijven commerciële bedrijven.

Maar hoe goed beschermt mijn VPN dan mijn privacy?

Dat ligt er helemaal aan waar je het voor gebruikt. Geen enkele manier om je privacy op internet te beschermen is compleet waterdicht.

Als je je locatie wil beschermen door servers online te foppen over waar je data vandaan komt, dan is een VPN ideaal. Ook als je bijvoorbeeld stiekem gebruik wil maken van videodiensten in het buitenland, doet een VPN gewoon wat je wil. Je maakt het je eigen internetprovider bovendien een stuk lastiger om te zien wat jij online aan het doen bent.

Maar wil je echt dat niemand op internet weet wat jij aan het doen bent, dan is een VPN niet genoeg. Gebruik je bijvoorbeeld Chrome, dan wordt je internetgeschiedenis gewoon in de cloud opgeslagen. Andere apps die op jouw computer geïnstalleerd staan, kunnen ook gewoon mee blijven kijken.

Google en Facebook blijven meekijken

Een VPN beschermt dus alléén het internetverkeer dat je computer al verlaten heeft. Apps op je pc of mobiel en sites met login zoals Google of Facebook kunnen gewoon blijven mee luisteren.

Kortom, een VPN is een belangrijk onderdeel van je online beveiliging - maar je hebt meer nodig. Het is daarom belangrijk om op te blijven letten als je een website bezoekt: slaat deze cookies op? Heeft een site met een account, zoals Facebook, privacyinstellingen die je kan aanpassen? Zelfs dan geldt overigens: wil je je privacy helemaal veiligstellen, dan kan je beter niet op sociale media zitten.

Zijn er alternatieve programma’s?

De beste beveiliging is een opstapeling van opties. Denk bijvoorbeeld eens na over de browser die je gebruikt. Browser Tor verstopt al jouw internetverkeer door het door een aantal servers tegelijkertijd te sturen. Al je verkeer via Tor is versleuteld, zodat niemand die het onderschept het kan lezen.

Deze browser wordt gebouwd en bijgehouden door een non-profitstichting, die alleen tot doel heeft om jouw privacy te beschermen. Wel wordt Tor vaker gebruikt door criminelen om het zogenoemde ‘Dark Web’ op te komen. Heb je liever een standaardbrowser, dan is Firefox verreweg de meest privacy vriendelijke optie.

Browserextensies en alternatieve zoekmachines

Wil je niet alles in een aparte browser doen, dan is er de extensie HTTPS Everywhere. Deze extensie zorgt ervoor dat je altijd op de veiligere HTTPS-versie van een pagina terecht komt als die er is.

Om te vermijden dat Google je zoekresultaten bijhoudt en op die manier jou weet te identificeren, kun je gebruikmaken van DuckDuckGo of Startpage. Beide zoekmachines houden je zoekgedrag niet bij. Startpage biedt bovendien een proxy, een soort lichtere versie van een VPN die je identiteit verstopt.

En maak je je zorgen over de specifieke cookies die een website op jouw machine probeert te installeren? De extensies Privacy Badger en Ghostery registreren alle trackers die een website gebruikt om jouw bezoek te registreren. Je kan zo zelf bepalen welke trackers je wel en niet toelaat - met een simpele druk op de knop.

