Zo helpt virtual reality mensen met een fobie, zoals hoogtevrees

Wil je van je hoogtevrees af? Het is gelukkig niet meer nodig om met knikkende knieën een echte wolkenkrabber te beklimmen om van je angst af te komen. Je kunt tegenwoordig namelijk ook gewoon een virtualrealityheadset opzetten. Dit is hoe VR je van je fobie af kan helpen.

Virtual reality (VR) is een technologie waarbij een bril – niet met twee glazen, maar met twee beeldschermen – je een virtuele wereld laat zien. De bril registreert de bewegingen van je hoofd, zodat de virtuele wereld meebeweegt als je rondkijkt. Het voelt daardoor alsof je echt in die virtuele wereld zit. En dat komt goed van pas bij zogenoemde exposure therapie.

Een van de bekendste toepassingen van VR in de geestelijke gezondheidszorg is de behandeling van fobieën. Het gaat dan om zogenoemde ‘virtual reality exposure’-therapie, afgekort als VRET, waarbij een cliënt stapsgewijs de voor hem angstaanjagende situatie opzoekt. Op die manier leert hij de confrontatie met zijn angst aangaan. Lukt dat? De cliënt weet dan dat hij de angstige situatie kan doorstaan, zodat zijn angstgevoelens voor de situatie afnemen.

Hoogtevrees overwinnen

Een van de grootste voordelen van VRET is dat de behandelaar een virtuele wereld kan maken die precies afgestemd is op de angsten van de cliënt. Spinnen? Fruit? Presenteren? Of hoogtes? Je kunt een cliënt er via een VR-bril allemaal aan bloot stellen. Maar dan wel in de veilige omgeving van de behandelkamer. Ook kan de cliënt op elk moment uit de virtuele wereld stappen.

Een VR-bril kan je bijvoorbeeld een grote stad laten zien vol met wolkenkrabbers; de perfecte setting om van je hoogtevrees af te komen. Als je om je heen kijkt, zie je dat je op de gondel van een glazenwasser staat.

Tekst loopt door onder de afbeelding.

Volledig scherm Screenshot uit hoogtevrees-therapie. © Rick Evenhuis

De gondel is vastgemaakt aan een van de wolkenkrabbers. Je staat op dit moment nog veilig op de begane grond. Maar dan zet de gondel zich voorzichtig in beweging. Je gaat hoger, hoger en nog hoger... Je knieën knikken en je handen zweten, maar helemaal bovenaan blijkt het uitzicht op de ondergaande zon fantastisch.

Rick Evenhuis, psycholoog bij Malintis, ontwikkelde bovenstaand VR-scenario voor de behandeling van hoogtevrees. Evenhuis vertelt dat hoogtevrees een van de fobieën is, die goed te behandelen is met VR. ,,Gemiddeld gezien durven onze cliënten al na drie of vier sessies in werkelijkheid situaties aan waar ze eerder nog niet klaar voor waren. ”

Waarom is VRET effectief tegen hoogtevrees?

Waarom werkt VRET zo goed bij hoogtevrees? Evenhuis legt uit: ,,Cliënten met hoogtevrees hebben vaak de neiging om hoge plekken te vermijden. Maar in VR, hoewel overtuigend, weten cliënten dat ze zich fysiek nog steeds in een veilige en comfortabele omgeving bevinden.

,,Bij VRET zit de kracht van VR hem dus juist vooral in het feit dat de cliënt weet dat het niet echt is, terwijl zijn waarneming toch de angstige situatie ervaart. Deze samenwerking tussen verstand en perceptie maakt dat iemand gemakkelijker grenzen durft te verleggen in VR dan in de werkelijkheid. En dat maakt het wennen aan en oefenen met hoogtes gemakkelijker.”

Omdat VR-therapie ook in wetenschappelijk onderzoek effectief is gebleken, is het gebruik ervan in de geestelijke gezondheidszorg de afgelopen jaren snel toegenomen. ,,Aangetoond is dat het gebruik van VR de effectiviteit van therapie kan verhogen met 40 procent en de resultaten ook nog eens sneller worden bereikt.”

Vooral een aanvulling op therapie

,,De nadruk lag in het begin vooral op het behandelen van angstklachten, zoals bij specifieke fobieën als hoogtevrees”, vertelt Evenhuis. ,,Dit is zich verder gaan uitbreiden naar VR-therapie voor de behandeling van onder meer agressief gedrag en stress gerelateerde klachten, en empathietrainingen.”

Evenhuis beschouwt VR-therapie echter vooral als een aanvulling op reguliere therapie en niet als complete vervanging. ,,Als je van plan bent alleen de symptomen te behandelen, dan kan alleen VR-therapie volstaan als enige vorm van therapie. Wanneer je de onderliggende oorzaak achter iemands problemen wilt behandelen, kan reguliere therapie toch oplossingen bieden die VR-therapie alleen niet kan bieden. Dat geldt ook voor VRET.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.