Zo gebruik je twee WhatsApp-accounts op één toestel

Geen telefoon van de zaak, maar wel twee telefoonnummers? Het is standaard niet mogelijk om meerdere accounts tegelijk te gebruiken in WhatsApp, maar via een omweg kun je met hetzelfde toestel toch appen vanaf twee verschillende nummers. Dat doe je zo.

Omdat een WhatsApp-account aan een telefoonnummer gekoppeld wordt, heb je uiteraard wel twee telefoonnummers nodig en een smartphone die dualsim ondersteunt. Dat wil zeggen dat je twee simkaarten in je toestel kunt stoppen of een fysieke simkaart kunt combineren met een eSIM. Er zijn dus gelijktijdig twee telefoonnummers op één toestel actief.

WhatsApp Business

De gemakkelijkste manier om een extra WhatsApp-account op je telefoon te gebruiken is via WhatsApp Business. De app is in beginsel bedoeld voor bedrijven, maar het is voor iedereen mogelijk om deze versie van de berichtendienst gratis te downloaden en te gebruiken. Bovendien kun je WhatsApp en WhatsApp Business naast elkaar gebruiken.

De app verschilt niet zo veel van de gewone versie van WhatsApp, behalve dat het extra bedrijfsopties biedt. Als je deze opties buiten beschouwing laat, werkt de app net zoals het WhatsApp dat je gewend bent. Zowel iPhone- als Android-gebruikers kunnen aan de slag met WhatsApp Business.

Dual-app of parallele app

Veel hedendaagse Android-smartphones beschikken over de optie om bepaalde apps twee keer op je telefoon te plaatsen: de ‘dual’-functie. Het app-icoon verschijnt dan ook twee keer in je applijst. Op deze manier kun je twee accounts gebruiken. iPhone-gebruikers hebben helaas pech, want deze functie is niet op Apple-smartphones beschikbaar.

Op een OnePlus-telefoon ga je in de instellingen naar ‘Hulpprogramma’s’ en vervolgens kies je voor ‘Parallelle apps’. Hier kun je voor enkele apps, waaronder WhatsApp, een ‘dual’-app aanmaken. Bij andere telefoonmerken vind je deze instelling onder een kopje dat lijkt op ‘Geavanceerde functies’, ‘Appkloon’ of ‘Appbeheer’.

Android-gebruiker toevoegen

Het is op Android-toestellen mogelijk om extra gebruikersprofielen toe te voegen, al kan het omslachtig zijn om telkens van gebruikersprofiel te wisselen. Als je werk en privé echt gescheiden wilt houden, is dit natuurlijk wel een uitkomst. Belangrijk om te weten is dat het dubbel installeren van apps op je toestel er natuurlijk wel voor zorgt dat je opslag sneller vol raakt.

Om een nieuwe gebruiker toe te voegen ga je in de instellingen naar ‘Systeem’ en vervolgens naar ‘Geavanceerd’. Hier kies je voor ‘Meerdere gebruikers’. Nadat je een nieuw profiel voor jezelf hebt toegevoegd en ingesteld kun je WhatsApp op dit profiel installeren en je tweede WhatsApp-account aan dit profiel koppelen.

Als jouw smartphone niet geschikt is voor dual-apps, kun je een externe app downloaden om hetzelfde resultaat te krijgen. In de Google Play Store vind je onder andere de apps Parallel Space en Multi Space. Deze gratis apps bevatten wel redelijk wat reclame. Dat kan vervelend zijn als je snel sociale media wilt checken. Voor iPhone-gebruikers is de app Dual Space beschikbaar in de App Store. Hiervoor is na een proefversie van een week een betaald abonnement vereist.

WhatsApp Web

Hoewel het mogelijk is om de webversie van WhatsApp te openen op je telefoon - door gebruik te maken van de desktopversie van je browser - kun je er eigenlijk niet echt gebruik van maken. Je moet namelijk de QR-code scannen met het toestel waarop je WhatsApp al gebruikt. Een screenshot van de QR-code naar jezelf sturen per e-mail heeft weinig zin; de code verandert om de haverklap, waardoor je waarschijnlijk te laat bent met scannen.

In theorie kun je via een ander toestel inloggen op WhatsApp, om vervolgens met je eigen of huidige telefoon in te loggen op de webversie en daarna WhatsApp weer in te stellen op datzelfde toestel. Dit is echter niet aan te raden. WhatsApp kan je account namelijk blokkeren als je met hetzelfde account te vaak van toestel wisselt. Daarnaast is de webversie niet geoptimaliseerd voor mobiel gebruik.

