Zo gebruik je jouw smartphone als internettoegangspunt

Veel mensen hebben een router of modem in de meterkast om overal in huis toegang te krijgen tot internet, maar in sommige gevallen kan het handig zijn om je telefoon als draadloos of bedraad modem te gebruiken. Zo doe je dat.

We hebben het hier niet alleen over het gebruiken van de veelal bekende mobiele hotspot van je smartphone. Met deze functie kun je andere apparaten, zoals een tablet of pc, draadloos verbinding laten maken met het 4G- of 5G-netwerk van je smartphone. Er zijn echter nog meer manieren om je smartphone te gebruiken als internettoegangspunt, namelijk via bluetooth en met een kabel.

Internet via kabel aan je pc

Je kunt je smartphone door middel van een kabel inzetten als een soort modem voor je Windows-pc. Macs en MacBooks kunnen niet op deze manier aan Android-apparaten worden verbonden via USB. Een bekabelde verbinding kan handig zijn als je bijvoorbeeld een desktop hebt zonder ingebouwde wifi.



Als je een smartphone voor het eerst met een kabel op een Windows-pc aansluit, worden er automatisch drivers geïnstalleerd. Je kunt hiervoor de USB-kabel gebruiken waarmee je het toestel normaal gesproken oplaadt (bij iPhones gaat het om de Lightning-kabel).

Zodra de drivers op je computer staan, open je de instellingen van je Android-smartphone. Onder het kopje ‘Verbindingen’ of ‘Netwerk en internet’ (afhankelijk van het smartphonemerk) open je ‘Mobiele hotspot en tethering’. Schakel vervolgens ‘USB-tethering’ in. Nu je jouw Android-telefoon als het ware hebt omgetoverd tot een modem, kun je browsen op het internet op je pc. Bij iPhones schakel je ‘Persoonlijke hotspot’ in en sluit je hem aan op je pc met een Lightning-kabel.

Omdat de verbinding niet draadloos is, maar via de kabel verloopt, wordt je telefoon ook langzaam opgeladen door de pc. Houd er rekening mee dat je mogelijk veel data verbruikt door je smartphone regelmatig of zelfs constant in te zetten als internettoegangspunt. Zorg ervoor dat je bundel genoeg data heeft.

Het is mogelijk om Windows te vertellen dat je gebruikmaakt van een internetverbinding met een databundel. Updates en dergelijke worden dan niet automatisch gedownload en het vermindert de data die op de achtergrond wordt verbruikt.

Smartphone-internet via Bluetooth

Indien je laptop of desktop niet over ingebouwde wifi beschikt, kun je ook een bluetoothverbinding gebruiken om je smartphone in te zetten als hotspot. Deze methode is wel wat belastender voor de batterij van je toestel. Leg ‘m daarom eventueel aan de oplader.



Zorg ervoor dat bluetooth op beide apparaten is ingeschakeld. Je koppelt de apparaten door op je Android-telefoon naar ‘Instellingen’ te gaan en op ‘Verbindingen’ te drukken. Bij iPhones ga je naar ‘Instellingen’ > ‘Bluetooth’.

Gebruik op je Windows-pc Windows+I om de instellingen te openen en selecteer hier ‘Apparaten’ en vervolgens ‘Bluetooth en andere apparaten’. Druk op ‘Bluetooth- of ander apparaat toevoegen’ en kies ‘Bluetooth’. Schakel nu terug naar je telefoon en selecteer je Windows-pc uit de lijst van beschikbare apparaten. Als de koppeling tot stand is gebracht, ga je op je smartphone naar ‘Instellingen’ > ‘Verbindingen’ en open je ‘Mobiele hotspot en tethering’. Vink hier ‘Bluetooth-tethering’ aan.

Terug op je pc klik je met je rechtermuisknop op het bluetooth-icoontje rechtsonder in de balk. Klik vervolgens op ‘Deelnemen aan PAN’ (Personal Area Network). In het venster dat opent, verschijnt je telefoon. Klik hierop met de rechtermuisknop en kies voor ‘Verbinding maken via’ en daarna ‘Toegangspunt’.

Wifihotspot instellen

Om je telefoon te gebruiken als internettoegangspunt kun je ook de populairste en bekendste optie gebruiken: de wifi-hotspot. iPhone-gebruikers gaan hiervoor naar ‘Instellingen’ > ‘Persoonlijke hotspot’. Zorg ervoor dat ‘Anderen mogen verbinden’ is ingeschakeld en vul een wachtwoord in. Open de wifi-instellingen op je pc of Mac en selecteer het mobiele netwerk. Vul het zojuist bedachte wachtwoord in om de connectie tot stand te brengen.



Op een Android-toestel ga je naar ‘Instellingen’ > ‘Verbindingen’ > ‘Mobiele hotspot en tethering’. Vervolgens schakel je ‘Mobiele hotspot’ in. Druk erop en selecteer ‘Configureren’. Geef het netwerk eventueel een naam, selecteer of je gebruik wil maken van de 2.4GHz-band of de 5GHz-band en voer een wachtwoord in.

Op je pc of Mac ga je vervolgens naar de wifi-instellingen, selecteer je het mobiele netwerk en voer je het wachtwoord in om verbinding te maken.

