Zo bouw je zelf een game-pc

Wie een pc wil bouwen, heeft vooral de juiste onderdelen nodig. Het moederbord is het belangrijkst, waarin je vervolgens het geheugen, de opslag, je processor en de videokaart prikt. Met de juiste koeling zorg je dat de computer niet te warm wordt.

Met onderstaand basisgamesysteem is het mogelijk om recente games in full hd op de hoogste instellingen te spelen, en dat met 60 beelden per seconde. Hogere framerates kunnen vanzelfsprekend ook, mits er grafische instellingen worden teruggeschakeld. Bij elkaar opgeteld kost de machine tegen de 1200 euro.

Een streaming-pc of een thuisserver bouwen? Hoe je dat doet lees je op Tweakers.

De processor: Intel Core i5-11400F Boxed

De processor is in feite het hart van je computer, dat al het rekenwerk op zich neemt.

We kiezen voor de zeskoppige Intel Core i5-11400F-processor als basis voor deze computer. Wie een lager budget heeft, kan kiezen voor een i3-10105F, die voor minder dan de helft van de prijs zijn vier cores ter beschikking stelt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het moederbord: MSI MAG B560M Bazooka

Een moederbord is in feite één grote printplaat, met aansluitingen waar je alle onderdelen in prikt. Dit moederbord hang je op zijn beurt in de computerkast.

De MSI MAG B560M Bazooka is het basismodel van MSI en de prijs is ernaar. Dit moederbord valt op omdat het voor deze prijs een 2,5Gbit-ethernetpoort ter beschikking heeft. Ook heeft hij meerdere ingangen voor apparatuur en ruimte voor M.2-ssd-opslag. De achterzijde heeft zes USB-A-poorten; een USB-C-poort is de opvallende afwezige.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De videokaart: Gigabyte Radeon RX 6600 Eagle 8G

Een game-pc is om mee te gamen, en daarom is een grafische kaart een must. Die zorgt dat spellen goed en vloeiend in beeld worden gebracht.

Een paar weken geleden werd de nieuwe RX 6600 geïntroduceerd door AMD. Uit reviews blijkt dat deze kaart zelfs bij de zware games prima presenteert op Ultra-instellingen bij 60 frames per seconde.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De kast: Be quiet Pure Base 500 Zwart

Je pc moet uiteraard ook in een kast zitten, al is het maar om de herrie en stofvorming tegen te gaan.

Over smaak valt niet te twisten, maar de Pure Base 500 is een simplistische kast met goede thermische en akoestische eigenschappen: simpel en betaalbaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De koeling: DeepCool Gammax 400S

De processor wordt in korte tijd gloeiend heet, en moet dus worden afgekoeld zodat de computer goed blijft werken. De meeste processoren worden met zo’n blazer geleverd, maar het kan lonen om extra te investeren.

Voor twee tientjes hebben we een extra ventilator die de lucht gemakkelijker naar de achterzijde blazen, tegenover de standaard koeler die Intel bij de processor levert.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het geheugen: G.Skill Aegis F4-3000C16D-16GISB

Essentieel in een computer is werkgeheugen, dat wordt gebruikt om data te verwerken tijdens bijvoorbeeld het gamen.

16GB ram is ruim voldoende voor 1080p-gaming. Het moederbord ondersteunt een hogere capaciteit dan waar we hier voor kiezen, maar deze variant is een stuk goedkoper. Bij een Intel-systeem is het prestatieverschil doorgaans minder groot dan bij een AMD-systeem, dus komen we hier mooi weg met nog wat meer geld in onze portemonnee.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De voeding: Fractal Design Ion Gold 550W

De voeding is simpelweg de stroomadapter voor je computer. Waar die bij een laptop of smartphone los van je apparaat zit, bouw je hem bij een game-pc in.

Deze voeding is volledig modulair en beschikt over twee achtpins-videokaartaansluitingen, waardoor de meeste (enkele) videokaarten compatibel zijn.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De opslag: XPG SX6000 Pro 1TB

Je hebt opslag nodig om Windows op te installeren en games te downloaden. Vroeger haalde je daar een harde schijf voor, maar SSD-opslag is inmiddels veel sneller. Hierdoor start de computer ook razendsnel op.

Deze SSD is in de laatste maand twee tientjes in prijs gezakt. Hij is opgebouwd rond een Realtek-controller, gecombineerd met 3d-tlc-geheugen dat een levensduur van 600TBW meekrijgt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.