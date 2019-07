Zestienjarige Amerikaan wint WK Fortnite en neemt 3 miljoen mee naar huis

Samen met 99 andere finalisten streed Bugha in de WK-finale om de eerste plek. Er werden zes rondes gespeeld en in de eerste wist de Amerikaan direct te winnen. In de overige rondes bleef Bugha niet als laatste over, maar omdat hij steeds hoog eindigde gaf hij zijn voorsprong niet uit handen. De zestienjarige speler is lid van het e-sportsteam Sentinels.

De finale was te volgen via een livestream die is terug te kijken op YouTube en daar inmiddels bijna tien miljoen keer bekeken is. GamesRadar heeft een videosamenvatting gemaakt van een paar minuten met daarin de hoogtepunten uit de finalerondes.

Dertig landen

Bij de finale waren spelers uit dertig landen aanwezig. In totaal hadden veertig miljoen mensen een poging gedaan om zich te kwalificeren voor het WK Fortnite. De Belgische speler Evan Depauw, oftewel DRG, eindigde op de 45e plaats. Er deden geen Nederlanders mee in de solofinale. Bij de duofinales die zaterdag gespeeld werden won het duo met daarin de Nederlandse speler Rojo de tweede prijs.

De beste Fortnite-spelers zijn veelal jong. De gemiddelde leeftijd is 16 jaar en een 13-jarige speler uit Argentinië werd vijfde in de finale. De 21-jarige Nederlander Dave ‘Rojo’ Jong zei na het winnen van de tweede plek in de duofinales al dat hij relatief oud is en daardoor een nadeel heeft bij het aanpassen aan vernieuwingen. Fortnite wordt constant vernieuwd en jonge spelers kunnen zich volgens hem sneller aanpassen.