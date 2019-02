Zelf voor Google spelen: zo snel vonden we ‘anonieme’ Lisa

We laten onze proefpersoon een week lang de nieuwe telefoon gebruiken. Hij of zij weet dat het gaat om een project over online privacy, maar weet niet wat we precies met de telefoon willen.



De optie ‘locatiegeschiedenis’ binnen het Google-account is ingeschakeld, zodat alle bezochte plekken worden vastgelegd. Alle andere instellingen blijven ongewijzigd. We zijn dus overgeleverd aan het gedrag van het onbekende ‘proefkonijn’.



Als we na een week een take-out maken van het testaccount zijn de resultaten verbluffend: 2698 vastgelegde locaties, 118 opgeslagen zoekopdrachten op internet, 39 bekeken YouTube-video’s en tien geïnstalleerde apps (waaronder een virtueel huisdier!) verschijnen op ons scherm. De zoektocht kan beginnen.