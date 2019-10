Zeldzaamste Pokémon-kaart ter wereld onder de hamer voor recordbedrag

Van de ‘Pokémon Illustrator Card’ werden in 1998 amper 39 exemplaren gedrukt, van slechts 10 gecertificeerde kaarten is bekend dat ze momenteel in het bezit van verzamelaars zijn.

Heilige graal

De kaart, die een illustratie van Pikachu bevat getekend door grafisch tekenaar Atsuko Nishida, werd nooit verkocht. Ze was speciaal voor een wedstrijd van het magazine CoroCoro Comic in Japan gemaakt. Voor het nummer van januari 1998 konden lezers hun eigen illustraties voor een tekenwedstrijd insturen, de winnaars op plaats één en twee mochten in totaal 23 kopieën van de speciale promokaart onder elkaar verdelen. Bij nog twee latere wedstrijden datzelfde jaar – eentje om een eigen Pokémon-kaart te ontwerpen en een andere om een inventieve Pokémon-aanval te tekenen, werden nog eens 16 kaarten uitgereikt aan winnaars.

Record

Nu is dat record dus verpulverd door een exemplaar ‘in perfecte staat’ - op een recente veiling van Weiss Auctions in Lynbrook, New York. Met extra veilingkosten erbij werd in totaal 224.250 dollar (zo’n 202.000 euro) neergeteld, valt op te maken uit communicatie van het veilinghuis zelf.



Overigens werd eerder dit jaar een extreem zeldzame kaart verloren door het postbedrijf. De extreem zeldzame ‘Trainer No. 3’-kaart werd intercontinentaal per post verstuurd en is onderweg kwijtgeraakt, meldde Polygon, een website voor liefhebbers en makers van games, apps en tech.