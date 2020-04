Xbox-games op je smartphone: Microsoft begint test streamingdienst in Nederland

In een e-mail licht Microsoft toe dat de testfase met een klein aantal deelnemers per regio van start gaat. Hoeveel dat er zijn is niet bekend. Het was sinds 7 april mogelijk om je in te schrijven voor de preview van Project xCloud, geïnteresseerden kregen in een bevestigingsmail toen al te lezen dat inschrijven niet garant staat voor deelname. In die mail stond dat er ‘binnen enkele maanden’ antwoord zou komen over mogelijke deelname.

Gamestreamingdienst

Onder de naam Project xCloud werkt Microsoft al een aantal jaar aan een eigen gamestreamingdienst. De games draaien daarbij op krachtige computers in datacenters, vergelijkbaar met Google’s Stadia. Met de dienst kun je games spelen op elk scherm in huis. Het enige wat je daarvoor nodig hebt is een draadloze Xbox-controller.



De dienst wordt al langer getest in andere landen. Er zijn nu zo’n 90 games voor beschikbaar, waaronder Xbox-klassiekers als Gears 5 en Sea of Thieves. Project xCloud komt ook naar iOS, maar wanneer is onbekend. In het buitenland is de iOS-app al langer beschikbaar.



Microsoft zegt het aantal deelnemers voor de test te beperken om te zorgen dat de bandbreedte in bepaalde regio’s ‘niet onder druk komt te staan’. Het aantal deelnemers wordt vervolgens stap voor stap uitgebreid. Geïnteresseerden kunnen zich nog aanmelden voor de test. Daarvoor is een Microsoft-account, een Android-apparaat en een draadloze Xbox-controller vereist.